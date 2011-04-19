مربیان تیم ملی با برگزاری لیگ کشتی مخالف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش عباس نمازیان سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی خبر برگزاری این رقابت‌ها از مهرماه سالجاری را مطرح کرد. در حالی که تمامی کشتی گیران به خصوص فرنگی کاران که سال گذشته نتوانستند بدلیل مخالفت محمد بنا سرمربی تیم ملی شاهد برگزاری مسابقات لیگ باشند بسیار امیدوار بودند در سالجاری این رقابت‌ها برگزار شود اما اخبار رسیده حکایت از مخالفت سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان با برگزاری لیگ کشتی در سالجاری دارد.

کادر فنی تیم‌های ملی کشتی که امسال در شهریورماه رقابت‌های گزینشی المپیک لندن را در رقابت‌های جهانی ترکیه پیش رو دارند معتقدند کشتی ایران برای موفقیت در رقابت‌های المپیک لندن که تابستان سال 91 برگزار می شود باید در ماه‌های کوتاه باقی مانده بسیار با برنامه و هدفمند پیش برود و برگزاری لیگ کشتی می تواند برنامه‌های مربیان برای کسب سهمیه‌های باقی مانده و یا حفظ روند آمادگی ملی پوشان را دچار مشکل کند.

باید منتظر ماند و دید که هیئت رئیسه فدراسیون کشتی در مورد برگزاری این رقابت‌ها چه تصمیمی اتخاذ می کند. آیا لیگ کشتی که منبع درآمدی بسیاری از کشتی گیران است برگزار می شود یا رویاهای کسب مدال در المپیک لندن مانع این امر می شود؟ در هر حال به نظر می رسد برگزار نشدن لیگ کشتی در سالجاری به نفع کشتی کشور باشد.