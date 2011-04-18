مهاجرت جوانان به استانهای دیگر برای دستیابی به کار توجیه پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید مهدی صادق عصر دوشنبه در جمع مدیران استان با اعلام اینکه برای ایجاد یک شغل متوسط 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است که این امر با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است، افزود: ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از مهمترین دغدغه ‌های دولت و نظام است.

وی همچنین با بیان اینکه جذب سرمایه‌ گذاران از جمله اقدام های مهمی است که می‌ تواند باعث ایجاد اشتغال در هر منطقه ای شود، اظهار داشت: ایجاد اشتغال در شهرهای مختلف کشور باعث می‌ شود که مردم برای دستیابی به کار به دیگر استانهای کشور مهاجرت نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان برلزوم ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای انجام امور عمرانی به داخل استان تاکید کرد و گفت: بسترهای متنوعی برای سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه استان فراهم است.

وی عنوان کرد: در سال جهاد اقصادی همه باید تلاش کنند تا سهم واقعی استان از بودجه کشور گرفته شود و به یقین سرمایه گذاری در بخش عمرانی رضایتمندی عموم مردم را جلب کرده و ارتقای عمومی در همه بخش ها ایجاد می کند.

صادق با بیان اینکه با توجه به شناخت، اطلاعات کافی، بر حسب ضرورت و نیاز کشور امسال به سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، افزود: برای انجام و بروز استعدادهای نهفته در کشور به ویژه استان گیلان همه مسئولان اجرایی و مردم باید به میدان آمده و به دور از تمام جریانات حاکم بر جامعه در تحقق این امر مهم بکوشند.

وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده انقلاب در طول سه دهه گذشته همواره درصدد ایجاد تفرقه بین مسئولان نظام و مردم بوده اند که حضور به موقع و همیشه در صحنه انقلاب بودن ملت ایران تمامی تقشه های شوم آنان را یکی پس از دیگری نقش بر آب ساخته است.