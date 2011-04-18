به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در پایان نشست عصر امروز دوشنبه خود با مهدی تاج و عزیز محمدی ضمن بیان این مطلب افزود: طی نامه ای که امروز روی سایت باشگاه قرار می گیرد رسما اعلام می کنیم که به احترام مردم و برای اینکه فوتبال کشور آسیب نبیند و باشگاه ها به مشکل برخورد نکنند، برای این چهار بازی پایانی لیگ برتر با ترکیبی از بازیکنان و امید و بزرگسال خود در لیگ شرکت می‌کنیم.

وی این اقدام باشگاه استیل آذین را به نوعی اعتراض به اتفاقات اخیر عنوان کرد و گفت: در نشست روز دوشنبه متوجه شدم اگر استیل آذین از لیگ برتر کنار بکشد و در چهار بازی پایانی به میدان نرود به باشگاه ها و فوتبال کشور ظلم می شود. به خاطر اینکه در حق آنها ظلم روا نداریم، ادب و اخلاق حکم می کرد که در دیدارهای پایانی به میدان برویم.

مالک باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: با این شرایط هنوز هم روی مواضع گذشته خود استوار هستیم و همچنان اعتقاد داریم ادامه کار ما در فوتبال به عنوان بخش خصوصی مفید نیست و بستر کار را برای ادامه فعالیت فراهم نمی بینیم و همچنان حرف مان همان است که " خداحاظ فوتبال".

هدایتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه" آیا شما هم مانند باشگاه پرسپولیس نسبت به رای فدراسیون فوتبال اعتراض دارید؟" گفت: اگر این حکم بر اساس قانون باشد ما برخود واجب می دانیم که اطاعت کنیم و در عین حال اعتقاد داریم اتفاقی که در پایان دیدار روز جمعه رخ داد برای مردم ایران زشت بود و باید برای متخلفان تنبیهاتی در نظر گرفته می شد. بنده امیدوارم دیگر در فوتبال ایران شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که پرسید آیا احتمال دارد پس از این چهار بازی بازهم جلسه ای تشکیل شود و شما را از تصمیم‌تان مبنی بر کناره گیری از فوتبال منصرف کند که وی در پاسخ گفت: این پاسخ من در پاسخ به پرسش شما(خبرنگار مهر) و افراد آدم فریبی است که مدعی شده اند اینها (مسئولان استیل آذین) توانایی ادامه فعالیت در ورزش را ندارند و به همین خاطر با بهانه قرار دادن حوادث دیدار با پرسپولیس قصد انحلال باشگاه را دارند.

هدایتی ادامه داد: قطعا اگر بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود ما به خدمت خود ادامه خواهیم داد. البته در صورتیکه آدم های ریاکار و ظاهر فریب و سود جو در فوتبال ایران نباشند.

مالک باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: آدم هایی که این شایعات را درست می کنند به بهشت و دوزخ اعتقاد ندارند. این افراد با ظاهری آراسته مطالبی را مطرح می کنند که به هیچ عنوان درست نیست. بدون شک اگر اینها در ورزش و فوتبال نباشند ما در آینده به جای یک تیم دو تیم فوتبال خواهیم داشت و در رشته های دیگر نیز فعالیت خواهیم کرد.

وی در خصوص خریدن امتیاز تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم گفت: ابتدا بگذارید تکلیف مان با این فوتبال مشخص شود بعد در این خصوص صحبت کنیم!