ذوب آهن شهرآورد اصفهان را برد/ نخستین شکست صدرنشین رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشورعصر امروز دوشنبه در حالی با برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که هر چند تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان اولین شکست خود در این دوره از مسابقات را متحمل شد اما باز هم جایگاه نخست جدول را حفظ کرد.

اولین بازی این هفته در تهران و در شرایطی برگزار شد که هر دو تیم تساوی ناخواسته خود را بر گردن برنامه ریزی انداختند. در این بازی که بعد از مدتها مجوز پخش تلویزیونی گرفته بود دو تیم دیرتروارد زمین شدند. در کنار آن زمان استراحت 10 دقیقه ای میان دو نیمه هم کاهش یافت تا تنها برنده این بازی برای پخش دقایقی از یک مسابقه هندبال، تلویزیون باشد. این ناهماهنگی در حالی رخ داد که از 60 دقیقه دیدار بین دو تیم پارسیان تهران و جوونک کازرون نیمی از آن پخش شد!

در مهمترین دیدار این هفته دو تیم ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان در شهرآورد اصفهان به مصاف هم رفتند. در این مسابقه که به نوعی برنده آن جایگاه خود را در جدول تثبیت می‌کرد تیم ذوب آهن توانست انتقام شکست دور رفت را از همشهری خود بگیرد. در این بازی نزدیک ذوب آهن در یک دقیقه پایانی توانست دو گل را به ثمر برساند و با نتیجه 23 بر 21 اولین شکست فولاد را در رقابتهای لیگ رقم بزند.

شهرداری زرند کرمان که این هفته امید زیادی به پیروزی برای رسیدن به جایگاه سوم داشت حریف تیم ثامن الحجج سبزوار نشد.

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 29 - سنگ آهن27

* دانشگاه صنعتی ارومیه 25- مس کرمان28

* هپکو اراک 30- شهرداری شهر کرد24

* ثامن الحجج سبزوار28- شهرداری زرند کرمان26

* پارسیان تهران26 - جوونک کازرون 26

* ذوب آهن اصفهان23 - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان21

در این هفته تیم فولاد با وجود واگذاری یک امتیاز خانگی صدر جدول را حفظ کرد. تیم ذوب آهن با پیروزی در شهرآورد اصفهان جایگاه دومی را برای خود تثبیت کرد. تنها جابجایی رده بندی این هفته متعلق به دو تیم کرمانی بود. تیم مس کرمان و شهرداری زرند کرمان در این هفته جای خود را با یکدیگر عوض کردند. جدول رده‌بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 26 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 23 امتیاز

3- مس کرمان 19 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان 19 امتیاز

5- ثامن الحجج سبزوار 18 امتیاز

6- فولاد نوین اصفهان 16امتیاز

7- سنگ آهن بافق یزد 13 امتیاز

8- هپکو اراک 12 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 8 امتیاز

10- پارسیان تهران با 7 امتیاز

11- شهرداری شهرکرد با 4 امتیاز

12- جوونک کازرون با 3 امتیاز