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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

مهمانپرست ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در افغانستان را تایید کرد

مهمانپرست ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در افغانستان را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تایید ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در افغانستان گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر رامین مهمانپرست گفت: مسئولان وزارت امور خارجه از طریق سفارت افغانستان در تهران و نیز سفارت ایران در کابل، موضوع را از طریق مقامات و مسئولان محلی افغانستان پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه مقامات افغان قول مساعد برای پیگیری موضوع داده اند افزود: به آنها اعلام کرده ایم که به مسئولیت خود در قبال اتباع ایرانی عمل کنند و در این باره اقدام فوری و جدی انجام دهند.
 
 گفتنی است افراد مسلح ناشناس، صبح امروز، 12 مهندس ایرانی یک شرکت ساختمانی را در استان فراه واقع در 695 کیلومتری غرب کابل ربودند.
کد مطلب 1292165

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