مهمانپرست ربوده شدن 12 مهندس ایرانی در افغانستان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر رامین مهمانپرست گفت: مسئولان وزارت امور خارجه از طریق سفارت افغانستان در تهران و نیز سفارت ایران در کابل، موضوع را از طریق مقامات و مسئولان محلی افغانستان پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه مقامات افغان قول مساعد برای پیگیری موضوع داده اند افزود: به آنها اعلام کرده ایم که به مسئولیت خود در قبال اتباع ایرانی عمل کنند و در این باره اقدام فوری و جدی انجام دهند.

گفتنی است افراد مسلح ناشناس، صبح امروز، 12 مهندس ایرانی یک شرکت ساختمانی را در استان فراه واقع در 695 کیلومتری غرب کابل ربودند.