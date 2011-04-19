دبیرخانه "ساختار سنجش" در شورای برنامه ریزی گیلان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیهان هاشم نیا عصر دوشنبه در جمع اعضای شورای برنامه ریزی استان اظهارداشت: ایجاد اشتغال با بهره بردن از پتانسیل موجود در استان و جهادی عمل کردن قابل تحقق است.

وی خاطرنشان کرد: بحث ایجاد اشتغال جدید در استان از اهمیت بسزایی برخوردار است و تمامی مسئولان بدنیال تحقق اهداف دولت در مقوله ایجاد اشتغال در استان گیلان حرکت می کنند و مقدمات این کار برنامه ریزی و اجرایی می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان همچنین با اشاره به تشکیل دبیرخانه ارزیابی راهبردهای کلی نظام در سال جهاد اقتصادی گفت: این دبیرخانه دارای ستاد ارزیابی و انتخاب، کمیته اجرایی و نظارت در راستای محقق شدن اهداف سال جهاد اقتصادی حرکت می کند.

وی اظهارداشت: همان اراده عظیم ملی که در دوران هشت سال دفاع مقدس توانست برای کشور عزت و سربلندی رقم زند، امروز باید در زمینه اشتغالزایی وارد عمل شود تا شاهد برکات آن در جامعه بود.

هاشم نیا در ادامه به فراهم کردن بسترهای لازم برای رونق بیشتر اقتصادی و سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: تحول بخش اقتصادی نیازمند روحیه جهادی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون زیر ساختهای استان گیلان تکمیل و یا در حال انجام است، یادآورشد: استان مستعد برای توسعه و اشتغال است.