نمایشگاه کتاب "شمیم یاس نبی" در مرند برگزار می شود

محمدحسین شناور در گفتگو با خبرنگار مهر در مرند اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهراء (س) و با هدف نشر و گسترش فرهنگ فاطمی و ارزش های اسلامی و دینی و تکریم جایگاه اهل بیت نبوت و آشنایی با سیره آن حضرت برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از هزار و 500 جلد کتاب با 400 عنوان در موضوعاتی همچون زندگانی، سیره و رفتار حضرت زهرا (س)، فرهنگ کلمات و صحیفه فاطمیه، زندگانی اهل بیت و ائمه اطهار (ع) و دیدگاه و تالیفات بزرگان دین در خصوص ابعاد زندگانی حضرت زهرابه نمایش گذاشته می‌شود.

وی توزیع کتابچه جنگ نرم، راهکارها و رویکرد ها در قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) و برگزاری مسابقه فرهنگ فاطمی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

نمایشگاه یادشده از اول تا 17 اردیبهشت ماه جاری در سالن مجتمع فرهنگی و هنری مرند برگزار می شود.