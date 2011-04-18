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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

نمایشگاه کتاب "شمیم یاس نبی" در مرند برگزار می شود

نمایشگاه کتاب "شمیم یاس نبی" در مرند برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند از برپایی نمایشگاه کتاب با عنوان "شمیم یاس نبی" به مناسبت ایام فاطمیه در این شهرستان خبر داد.

محمدحسین شناور در گفتگو با خبرنگار مهر در مرند اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهراء (س) و با هدف نشر و گسترش فرهنگ فاطمی و ارزش های اسلامی و دینی و تکریم جایگاه اهل بیت نبوت و آشنایی با سیره آن حضرت برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از هزار و 500 جلد کتاب با 400 عنوان در موضوعاتی همچون زندگانی، سیره و رفتار حضرت زهرا (س)، فرهنگ کلمات و صحیفه فاطمیه، زندگانی اهل بیت و ائمه اطهار (ع) و دیدگاه و تالیفات بزرگان دین در خصوص ابعاد زندگانی حضرت زهرابه نمایش گذاشته می‌شود.

وی توزیع کتابچه جنگ نرم، راهکارها و رویکرد ها در قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) و برگزاری مسابقه فرهنگ فاطمی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

نمایشگاه یادشده از اول تا 17 اردیبهشت ماه جاری در سالن مجتمع فرهنگی و هنری مرند برگزار می شود.　

کد مطلب 1292181

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