ابومسلم را در مشهد شکست می دهیم

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم والیبال کرمان در دیدار گذشته خود در لیگ والیبال مقابل پیکان قرار گرفت که بخت اول قهرمانی لیگ در سال جاری است و دارای عناوینی در سطح آسیا و جهان است با این وجود بنا به گفته مربی این تیم بازیکنان پیکان برای کسب امتیاز مقابل بازیکنان کرمانی با مشکل مواجه شدند.

وی ادامه داد: با تکیه برتوانایی هایمان توانستیم دیدار قابل قبولی را پشت سربگذاریم اما در مقابل ابومسلم تنها هدف والیبال کرمان شکست این تیم و کسب حداکثر امتیاز است.

وی با اشاره به تمرینات مناسب تیم گفت: بازیکنان کاملا آماده هستند و از انگیزه بالایی نیز برخوردارند.

وی درخصوص شرایط ابومسلم نیز گفت: این تیم با مشکلات مالی متعددی روبرو است و شکست این تیم دور از انتظار نیست .

شهنازی با اشاره به آنالیز بازیکنان ابومسلم گفت: تمام نکات مورد نظر به بازیکنان کرمانی گوشزد شده است و با توجه به توانایی و استعدادهای والیبال کرمان باید این تیم را شکست دهیم و برای دیدار بعد آماده شویم.

این مربی والیبال اضافه کرد: کرمان سرشار از استعدادهای والیبال است و با تکیه برهمین نیروی انسانی با انگیزه و قوی طی سالهای گذشته همیشه در جمع هشت تیم برتر لیگ حضور داشتیم.