  1. استانها
  2. همدان
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

مقاله استاد دانشگاه همدان در کنفرانس بین المللی آلمان ارائه شد

مقاله استاد دانشگاه همدان در کنفرانس بین المللی آلمان ارائه شد

همدان - خبرگزاری مهر: مقاله عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد همدان در کنفرانس بین المللی علوم و هنر کشور آلمان ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مقاله مهناز سلیمی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان "آموزش برای زنان در زندان و بعد از آزادی" در کنفراس بین اللملی در شهر فرایبورگ آلمان ارائه شد.

سلیمی درباره این مقاله گفت: بسیاری از زنان بزهکار زندانی مطرود، بی سرپرست یا بدسرپرست برای کسب درآمد و آمادگی برای زندگی بعد از آزادی به آموزش نیاز دارند.

وی ادامه داد: نوع و شکل این آموزش تأثیر بسزایی بر استقلال فکری و هویتی این افراد پس از آزادی از زندان دارد.

وی با بیان اینکه نگرش اجتماع نسبت به زنان بزهکار در جوامع سنتی مانع از مراجعه این زنان پس از آزادی به خانواده و بستگان خود می شود، گفت: این امر زنان را دوباره به سوی بزه و کارهای غیرقانونی هدایت می کند.

عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تاکید کرد: این مقاله آموزش مهارت های اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، بهداشتی و توانمندسازی جسمی و روانی در زندان و بعد از آزادی زنان را مورد بررسی قرار می دهد.

کد مطلب 1292188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها