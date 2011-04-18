صنعا عرصه تاخت و تاز دو جبهه؛ حربه دیکتاتور یمن برای برهم زدن معادلات

صنعا پایتخت یمن این روزها شاهد جبهه گیری طرفداران و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن است و هر طرفی سعی دارد که جبهه خود را در برابر دیگری محکم کند و طرفین به ایجاد مناطق ایست بازرسی و دیگر موانع برای گسترش نفوذ خود روی آورده اند.

هر طرفی می کوشد که مواضع استراتژیک را به کنترل خود درآورد. صنعا هم اکنون در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار گرفته است. کسانی که در خیابانهای پایتخت یمن جولان بدهند به خوبی متوجه می شود که اوضاع غیرعادی است گویا معرکه ای به زودی شروع خواهد شد. موانع و سنگربندی موضوعی عادی در صنعا است.

درگیری هفته گذشته میان نیروهای نظامی مخالف علی عبدالله صالح با طرفداران وی که در آن از تیربار و آر پی جی استفاده شد گواه این مطلب است که اوضاع در صورت نبود یک راه حل سیاسی سریع، وخیم خواهد شد.

ناظران بر این باورند که تلاش نیروهای طرفدار رژیم در هفته گذشته تلاشی برای کسب موقعیت جدید و کاستن از نفوذ لشکر زرهی پیوسته به انقلابیون در مراکز حساس و قطع کمک رسانی نظامی تلاشی برای کشاندن نیروهای نظامی مخالف به معرکه ای است که در آن برتری عددی با گارد ریاست جمهوری باشد.

همچنین تلاشها برای ترور رهبران نظامی مردمی که آخرین آن ترور نافرجام سرلشکر "محمد علی محسن" فرمانده منطقه الشرقیه بود اقدامی برای برهم زدن معادلات میدانی به منظور طولانی کردن عمر نظام علی عبدالله صالح است.

تجزیه پایتخت

به گزارش مهر، نزاع امنیتی سبب شده است که هر طرف در تلاش برای تصاحب موقعیت ممتازتری در مرکز یمن شود. این حوادث صنعا را از نظر امنیتی به دو بخش تقسیم کرده است. بخش شمالی در کنترل لشکر اول زرهی است که دارای جمعیت بیشتری است و میدان التغییر در آن واقع شده است و اعتراضات برای سرنگونی عبدالله صالح در آن متمرکز شده است.

بخش جنوبی در کنترل گارد ریاست جمهوری یمن و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح است. کاخ ریاست جمهوری و میدان السبعین در آن واقع شده است.خیابان الزبیری حد فاصل طرفین است.

دامنه نزاع به ارتفاعات پیرامون صنعا هم کشیده شده است نظامیان مخالف عبدالله صالح بر کوههای شمال پایتخت مسلط هستند و ادوات نظامی خود را بر دامنه آن مستقر کرده اند و گارد ریاست جمهوری یمن نیز بر ارتفاعات اطراف محل استقرار رئیس جمهوری مسلط هستند هر طرفی می کوشد که ارتفاعات سوق الجیشی را تصرف کند تا بهتر بتواند مواضع دشمن را بکوبد.

ارتش مردمی

نبود یک راه حل سیاسی قریب الوقوع و بی اعتمادی طرفین درگیر سبب شده است که مخالفان و موافقان یمنی با تقویت توان نظامی خود آماده هر اقدام پیش بینی نشده ای باشند.

لشکر اول زرهی که از کمبود سرباز به علت جنگهای متعدد با گروه الحوثی رنج می برد به اقدامات لازم برای جبران این نقیصه روی آورده است و به سرباز گیری و آموزش وسیع آنها و ملحق کردن آن به خدمت نظامی روی آورده است. نظامیان مخالف عبدالله صالح سعی در ایجاد ارتش مردمی دارند تا به نوعی توازن در برابر گارد ریاست جمهوری برسند.

در مقابل نیروهای امنیتی رئیس جمهوری اقدام به توزیع اسلحه میان طرفداران و اعضای حزب حاکم کرده است. افراد مسلح با لباس شخصی در مناطق مختلفی که نیروهای صالح کنترل آن را در اختیار دارند پرسه می زنند. حضور این نیروها در خیابان الستین منتهی به کاخ ریاست جمهوری چشمگیر است این موضوع وقوع جنگ داخلی را افزایش داده است.

غربالگری

از سوی دیگر هر یک از طرفین درصدد غربال کردن صفوف نیروهای خود از لوث گروه دیگر به ویژه در رده بالای نظامی است. عزل، انتقال به مناطق دور دست و بازنشسته کردن از جمله اقدامات به شمار می رود. سازمانهای حقوق بشر از بازداشت افراد وابسته به مخالفان به دست نیروهای گارد ریاست جمهوری خبر داده اند.

