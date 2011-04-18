همسر بن علی عامل موساد بود / همدستی در ترور رهبران مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق،"عبدالرحمن سوبیر" محافظ شخصی "زین العابدین بن علی" در صفحه فیس بوک خود آورده است که لیلی الطرابلسی عامل موساد بوده است.

سوبیر می افزاید:همسر بن علی دو نفر از نیروهای دستگاه اطلاعاتی تونس را در سال 1991 برای ترور یکی از تجار نزدیک بن علی که مخالف ازدواج طرابلسی بوده است اجیر کرده بود.

وی همچنین با اشاره به دخالت داماد رئیس جمهوری تونس در قتل طفل چهار ساله در منطقه الردیف و اطلاعات جدید از وجود گنجهای پنهان در قصر کارتاژ گفت : این گنج ها از مدالهای طلا و یاقوت تشکیل شده است و لیلی و برادرش بلحسن آنها را جمع آوری کرده بودند.

سوبیر با اشاره به اتهام به "باسم الشاذلی" منشی وزیر کشور در سال 1990 درباره همدستی با موساد افزود: این یک اقدام نمایشی از جانب بن علی و همسرش برای آرام کردن افکار عمومی بوده است، زیرا این دو خود با اسرائیل روابط گرمی داشتند و لیلی الطرابلسی عامل موساد بود و در ترور بسیاری از رهبران فلسطینی در تونس دخالت داشته است.

شایان ذکر است که مردم تونس زین العابدین بن علی دیکتاتور مجبور به فرار از کشور کردند.