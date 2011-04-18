هیچکس نباید در فکر ایجاد محدودیت برای کمیته امداد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار با سرپرست و مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره، ضمن تقدیر از خدمات خالصانه این نهاد به مستضعفان و محرومان، اظهار داشت: کمیته امداد از آغاز انقلاب تاکنون همواره مورد اطمینان و اعتماد مردم بوده و مردم همیشه به صحت عمل این نهاد خدمتگزار باور داشتهاند.
لاریجانی ایجاد روحیه همدلی و همکاری در جامعه را یکی از ارزشمندترین خدمات کمیته امداد دانست و گفت: کمیته امداد امام (ره) همواره برای کمک به محرومان و مستضعفان از دل و جان خدمت کرده و روحیه خدمتگزاران این نهاد، روحیه خاص و ارزشی است که از روحیه دیوانی کارمندان سایر نهادها فاصله دارد.
رئیس مجلس در واکنش به اظهارات سرپرست کمیته امداد مبنی بر تلاش عدهای برای حذف یا تضعیف کمیته امداد امام (ره)، تصریح کرد: کمیته امداد نهاد پربرکت و خدمتگزاری است و هیچکس نباید به فکر ایجاد محدودیت برای این نهاد باشد.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) پایهگذار کمیته امداد بوده و عنایت خاصی به آن داشتهاند، افزود: خدمات کمیته امداد در کشور همواره آثار مثبتی در حمایت از محرومان جامعه داشته و این نهاد با حمایت مادی و معنوی خود از اقشار آسیب پذیر جامعه، توانسته در توانمندسازی مادی و فکری افراد تحت پوشش خود، کارنامه موفقی برجای بگذارد.
لاریجانی با تأکید بر ضرورت استمرار و توسعه فعالیتهای کمیته امداد، خاطر نشان کرد: کمیته امداد باید ضمن ادامه دادن فعالیتهای پیشین و همیشگی خود، مدلهای رفتاری نوینی را در دستور کار خود قرار دهد و در راستای توسعه خدمترسانی فرهنگی و فکری به طبقات محروم جامعه پیش برود.
ارائه سهام امدادی به اقشار محروم، سرمایه آنها را به سمت تولید هدایت میکند
رئیس قوه مقننه کشور با اشاره به پرداخت مبالغ نقدی ازسوی کمیته امداد به اقشار کمبضاعت جامعه، اظهار داشت: هنگامی که کمیته مبالغ مادی را در اختیار محرومان قرار میدهد، این سرمایهها به سمت هزینه و مصرف خانوار سوق پیدا میکند، در حالی که اگر کمیته بتواند برای این اقشار سرمایهگذاری کند و این سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند، طبقات محروم جامعه از توانمندی مادی و فکری پایدارتری برخوردار خواهند شد.
لاریجانی تأسیس مراکز تولیدی از سوی کمیته امداد را موجب افزایش اشتغالزایی برای طبقات محروم دانست و تأکید کرد: کمیته امداد میتواند با تأسیس مراکز تولیدی به صورت سهامی عام و ارائه سهام این مراکز تحت عنوان سهام امدادی به اقشار کمدرآمد، ازسویی سرمایههای این اقشار را به سمت تولید هدایت کند و ازسوی دیگر برای بسیاری از افراد تحت پوشش خود شغل ایجاد کند.
وی افزود: تحقق چنین اقدامی ازسوی کمیته امداد، علاوه بر توانمندسازی فکری و افزایش اتکا به نفس افراد کمبضاعت جامعه، برای اقتصاد ملی کشور نیز بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.
حرکت چرخه اقتصادی روستاها، کاهش فقر و افزایش اشتغال را به دنبال دارد
لاریجانی عملکرد کمیته امداد را در جهت اشتغالزایی برای افراد و خانوادههای ساکن در روستاها را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: امروز وقت آن رسیده که کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط، به ظرفیتهای اقتصادی کلان روستاها توجه کنند و در جهت تحرک بخشیدن به چرخه اقتصادی روستاها گام بردارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ارتقای چرخه اقتصادی روستاها را موجب حل معضل مهاجرت روستاییان دانست و تأکید کرد: اگر اقتصاد روستاها فعال و توانمند شود، افراد تمایل پیدا میکنند که در روستاهای خود بمانند و کار کنند و حتی با اقتصاد فضای شهری رقابت داشته باشند.
وی افزود: در اثر رشد آمار اشتغال در روستاها، میزان فقر در این مناطق کاهش پیدا میکند و علاوه بر رفع مشکلات خاص مناطق روستایی، تولید و توانمندی اقتصادی کل کشور نیز افزایش مییابد.
لاریجانی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و بالقوهای که در روستاها وجود دارد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از روستاهای کشور توانمندیهای بالقوه ارزشمندی وجود دارد که تنها یک سرمایهگذاری دقیق و به موقع میتواند این توانمندیها را به فعل درآورد و از این طریق موجب تحرک بیشتر چرخه اقتصادی روستاها شود.
لاریجانی استفاده از این ظرفیتهای اقتصادی روستایی را وظیفه نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) دانست و تصریح کرد: کمیته امداد نهادی است که میتواند با شناسایی ظرفیتها و بهرهگیری از بودجه و اعتبارات خود در راستای سرمایهگذاری در روستاها، تأثیر بسزایی در رفع مشکلات روستایی مانند فقر و بیکاری داشته باشد.
کمیته امداد به چارهاندیشی ریشهای مشکلات اقشار آسیبپذیر بپردازد
رئیس مجلس تدوین یک مدل تکمیلی جهت احیای اقتصادی روستاها ازسوی کمیته امداد را ضروری دانست و تصریح کرد: در این مدل تکمیلی مسئولان سیاستگذاری کمیته امداد باید به سه محور اساسی توجه داشته باشند تا از رهگذر این محورها اقتصاد روستاهای کشور را احیا و تقویت کنند.
لاریجانی ادامه داد: اشتغالزایی برای افراد ساکن در روستاها، تأسیس صنایع و کارگاههای تولیدی متناسب با ظرفیتهای روستاها به منظور تقویت اقتصاد روستایی و در نهایت استفاده از منابع و اعتبارات کمیته جهت سرمایهگذاری و تحرک بخشیدن به چرخه اقتصادی روستاها محورهای اصلی مدل تکمیلی احیای اقتصاد روستاها هستند.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، خاطر نشان کرد: هم اکنون یارانهای که دولت به افراد کمبضاعت پرداخت میکند، کفاف مخارج مصرفی خانوادههای آسیب پذیر را میدهد، بنابراین کمیته امداد باید به جای پرداخت مبالغ نقدی به افراد تحت پوشش خود، به سرمایهگذاری اقتصادی برای آنها و چارهاندیشی ریشهای برای مشکلات اقشار آسیب پذیر بپردازد.
فرهنگ مجلس، فرهنگ حمایت از اقشار آسیب پذیر است
رئیس مجلس خدمات کمیته امداد را مورد قبول و تقدیر نمایندگان خانه ملت دانست و تأکید کرد: مجلس و همه نمایندگان مردم آمادگی دارند تا با همه توان و ظرفیت خود با کمیته امداد همکاری کنند و در جهت تسهیل فعالیتهای این نهاد گام بردارند.
لاریجانی تأکید کرد: فرهنگ مجلس شورای اسلامی، فرهنگ حمایت از اقشار آسیب پذیر و کمک به کمیته امداد و نهادهای خدمترسان به مستضعفان است.
ارائه گزارشی از فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی
در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، "حسین انواری" سرپرست این نهاد به ارائه گزارشی از مهمترین فعالیتهای کمیته امداد در سال گذشته و اهم برنامههای آن برای سال جاری پرداخت.
انواری با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، اظهار داشت: جهاد اقتصادی در کمیته امداد رنگ و بوی غلیظ تری دارد و حل مشکلات اقشار ضعیف و محروم جامعه، یکی از ابعاد برجسته تحقق جهاد اقتصادی و ارتقای عزت جامعه اسلامی است.
انواری برنامههای فرهنگی و حمایتهای معنوی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، استفاده از ظرفیتهای امدادرسانی مردمی برای کمک به محرومان جامعه و تدوین طرحهای متعدد جهت اشتغالزایی و حل مشکل مسکن اقشار کمبضاعت را از مهمترین اقدامات کمیته امداد در سال 89 عنوان کرد و افزود: کمیته امداد در سال گذشته برنامههای متعددی جهت توانمندسازی فکری و مهارتآموزی به دختران بازمانده از تحصیل تدوین و اجرا کرده تا بتواند این افراد را برای پذیرش شغل و نقشهای اجتماعی آماده کند.
سرپرست کمیته امداد با بیان اینکه افراد کمبضاعت برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت ایجاد شغل، مشکل ضمانت دارند، تصریح کرد: کمیته امداد ابراز آمادگی کرده تا ضمن همکاری با بانکهای عامل، مشکل ضمانت افراد محروم برای دریافت تسهیلات شغلی را مرتفع کند.
وی افزود: براساس طرحی که کمیته امداد ارائه داده است، مقرر شده که بانکها از خط اعتبارات کمیته امداد و با ضمانت این کمیته، تسهیلات بانکی را در اختیار افراد نیازمند قرار دهند. در این صورت کمیته امداد قادر خواهد بود علاوه بر کمک به افراد برای ایجاد مشاغل مولد، بر فعالیتهای آنان نیز نظارت داشته باشد تا از هدر رفت سرمایههای متعلق به اقشار آسیب پذیر جلوگیری شود.
انواری با بیان اینکه خدمت رسانی کمیته امداد به اقشار محروم جامعه تنها محدود به تزریق مبالغ نقدی نمیشود، گفت: کمکهای مادی و نقدی همه مشکلات خانوادههای محروم را حل نمیکند، بلکه بسیاری از مشکلات این خانوادهها، مشکلات فرهنگی و فکری است.
انواری ادامه داد: کمیته امداد برنامههای فرهنگی متعددی را جهت توانمندسازی فکری و فرهنگی افراد تحت پوشش، مهارت آموزی به آنها و ایجاد روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در آنها تدوین کرده که امیدواریم با اجرای این برنامهها، محرومیتهای فرهنگی افراد و خانوادههای تحت پوشش به حداقل برسد.
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