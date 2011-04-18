به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت پیمان بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات خادم الرضا(ع) برگزار شد در خصوص ویژگی‌های این طرح اوقات فراغت در تابستان امسال اظهار داشت: به دلیل اهمیت هوشیاری ملی جوانان کشورمان در مسائل مهم جامعه و نظر به اهمیت توجه عمومی به موضوع حساس خلیج فارس، این دوره از برنامه‌های اوقات فراغت هئیت و کانون خادم الرضا با عنوان جشنواره خلیج فارس برگزار می‌شود.



وی در خصوص برنامه پیش بینی شده در ششمین دوره طرح اوقات فراغت هئیت و کانون خادم الرضا در تابستان ۹۰ گفت: برنامه‌های تفریحی و ورزشی، برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های اردویی، برنامه‌های معنوی، برنامه‌های مقطعی و مسابقات و سرگرمی از جمله برنامه‌های درنظر گرفته شده است.



توجه کافی به اوقات فراغت صورت نمی‌گیرد



رئیس سیاست گذاری مجمع خادم الرضا در ادامه سخنان خود از عدم توجه کافی به طرح‌های اوقات فراغت در طول سال انتقاد کرد.



وی ادامه داد: متولیان و مسئولان اوقات فراغت در طول سال باید برنامه‌های جذاب و متنوعی داشته باشد و در فصل تابستان نیز ساعات این طرح‌ها بیشتر از قبل و فصول دیگر سال شود نه اینکه اوقات فراغت تنها مختص تابستان باشد.



پیمان اظهار داشت: گاهی در رابطه با اوقات فراغت بصورت منفعلانه برخورد می‌شود و هیچگونه توجه‌ای به طرح‌ها و برنامه‌های اوقات فراغت در طول سال صورت نمی‌گیرد.

