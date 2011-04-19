به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین عصر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود : اجرای فاز دوم تله‌کابین عون‌بن‌علی، برنامه‌ریزی برای اجرای دومین تله‌‌کابین تبریز در ایل گلی، ساخت سایت سورتمه‌سواری، احداث پردیس‌های سینمایی از جمله این طرح ها و برنامه های تفریحی در سال جدید است.

به گفته نوین، احداث 30 بوستان و پارک محله‌ای، احداث 30 زمین ورزشی در محلات، توسعه تجهیزات و امکانات بازی و تفریح در ایل گولی و پارک بزرگ، اجرای طرح‌های زیبا‌سازی، نورپردازی و نصب المان‌های تفریحی در داخل مهرانه‌رود و آبدارکردن بستر آن، افزایش سطح خدمات فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامه های شهرداری تبریز برای سالجاری است.

وی همچنین ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای شهروندان و خانواده‌ها در قالب اجرای جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره تابستانی، ساخت کتابخانه‌ها، خانه‌های فرهنگ و فرهنگسراهای جدید و ده‌ها طرح و برنامه دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی شده شهرداری برای ایجاد و تزریق نشاط و شادابی نزد شهروندان تبریزی در سال 90 است .