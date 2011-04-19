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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۵۲

نوین وعده داد:

اجرای طرح‌های رفاهی - تفریحی شهرداری در تبریز/ احداث 30 بوستان محلی

اجرای طرح‌های رفاهی - تفریحی شهرداری در تبریز/ احداث 30 بوستان محلی

تبریز - خبگزاری مهر: شهردار تبریز اعلام کرد: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های رفاهی، تفریحی تبریز از سوی شهرداری در سال جدید شتاب بیشتری می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین عصر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: اجرای فاز دوم تله‌کابین عون‌بن‌علی، برنامه‌ریزی برای اجرای دومین تله‌‌کابین تبریز در ایل گلی، ساخت سایت سورتمه‌سواری، احداث پردیس‌های سینمایی از جمله این طرح ها و برنامه های تفریحی در سال جدید است.

به گفته نوین، احداث 30 بوستان و پارک محله‌ای، احداث 30 زمین ورزشی در محلات، توسعه تجهیزات و امکانات بازی و تفریح در ایل گولی و پارک بزرگ، اجرای طرح‌های زیبا‌سازی، نورپردازی و نصب المان‌های تفریحی در داخل مهرانه‌رود و آبدارکردن بستر آن، افزایش سطح خدمات فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامه های شهرداری تبریز برای سالجاری است.

وی همچنین ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای شهروندان و خانواده‌ها در قالب اجرای جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره تابستانی، ساخت کتابخانه‌ها، خانه‌های فرهنگ و فرهنگسراهای جدید و ده‌ها طرح و برنامه دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی شده شهرداری برای ایجاد و تزریق نشاط و شادابی نزد شهروندان تبریزی در سال 90 است.

شهردار تبریز همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در سایه حمایت‌های شورای اسلامی شهر در سال جاری تلاش مضاعفی در راستای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های به حق شهروندان انجام خواهد داد تا بتواند به بخش قابل توجهی از مطالبات آنان پاسخ دهد.

کد مطلب 1292211

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