آمار ولادت در لرستان کاهش یافت / تولد 100 دختر به ازای 106 پسر!

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آمار وقایع حیاتی سال 89 استان لرستان، اظهار داشت: طی سال گذشته 35 هزار و 11 واقعه ولادت در لرستان به ثبت رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 1.4 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: از مجموع ولادت های ثبت شده در استان تعداد ولادت ثبت شده شهری در طی سال گذشته برابر با 20 هزار و 732 رویداد و تعداد ولادت روستایی برابر با 14 هزار و 279 رویداد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان به شاخص های استان در زمینه ولادت اشاره کرد و گفت: در سال 89 تعداد ولادت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع برابر با 34 هزار و 150 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1.7 درصد کاهش داشته است.

شلال نژاد خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی در سال گذشته برابر با 32 هزار و 106 واقعه بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2.9 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به نسبت جنسی ولادتهای ثبت شده در استان اشاره کرد و گفت: نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در طی سال گذشته برابر 106 بوده که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 109 بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان ادامه داد: این شاخص نشان می دهد که در سال 89 در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 106 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.