هیچ نیازی به کمکهای آمریکا نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حنان عشراوی"در واکنش به هشدار واشنگتن درباره قطع کمکهایش در صورت استقلال یکجانبه گفت : به این کمکها نیاز نداریم.

وی در گفتگو با رادیو فلسطین از سیاستهای آمریکا در قبال اسرائیل و نادیده گرفتن جنایات این رژیم علیه فلسطینیها انتقاد کرد.



عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) اعلام استقلال کشور فلسطینی را حق مسلم و قانونی مردم فلسطین دانست.

این در حالی است که یک عضو کنگره آمریکا در گفتگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست مدعی شده که اعلام استقلال یکجانبه فلسطین اقدام خطرناکی بوده و تبعات منفی برای تشکیلات خودگردان خواهد داشت.

به گفته عشراوی سناتورهای آمریکایی پیرو سیاستهای احزاب افراطی رژیم صهیونیستی بوده و از طرح موضوع استقلال کشور فلسطین در چارچوب مرزهای 1967 در مجمع آتی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نگران هستند.