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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

عضو تشکیلات خودگردان:

هیچ نیازی به کمکهای آمریکا نداریم!

هیچ نیازی به کمکهای آمریکا نداریم!

یک عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) با دوگانه خواندن سیاستهای دوگانه آمریکا درباره فلسطین در عین حال مدعی شد این تشکیلات به کمکهای آمریکا نیازی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حنان عشراوی"در واکنش به هشدار واشنگتن درباره قطع کمکهایش در صورت استقلال یکجانبه گفت : به این کمکها نیاز نداریم.

وی در گفتگو با رادیو فلسطین از سیاستهای آمریکا در قبال اسرائیل و نادیده گرفتن جنایات این رژیم علیه فلسطینیها انتقاد کرد.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) اعلام استقلال کشور فلسطینی را حق مسلم و قانونی مردم فلسطین دانست.
 
این در حالی است که یک عضو کنگره آمریکا در گفتگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست مدعی شده که اعلام استقلال یکجانبه فلسطین اقدام خطرناکی بوده و تبعات منفی برای تشکیلات خودگردان خواهد داشت.
 
به گفته عشراوی سناتورهای آمریکایی پیرو سیاستهای احزاب افراطی رژیم صهیونیستی بوده و از طرح موضوع استقلال کشور فلسطین در چارچوب مرزهای 1967 در مجمع آتی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نگران هستند.
کد مطلب 1292217

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