برگزاری 30 نشست تخصصی و آموزشی تحکیم خانواده در ورامین و پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، به منظور تقویت بنیان خانواده ها و بیان سیره و سنت حضرت فاطمه (س)، نشست تخصصی و آموزشی با عنوان تحکیم خانواده در 30 مسجد، حسینیه و مرکز فرهنگی در شهرستانهای ورامین و پیشوا برگزار می شود.

در این نشستها که در شهرها و مناطق ورامین، پیشوا، جوادآباد، خیر آباد، شهرک مدرس،عمروآباد، کارخانه قند، روغنکشی و دیگر مناطق بر گزار می شود، اساتید حوزه و دانشگاه، علل و عوامل زیر بنایی حقوق زن و مرد در خانواده و وظائف زناشویی را بیان می کنند.

این نشستها در آستانه فاطمیه دوم برگزار می شود و خواهران جهت اطلاع و شرکت در این نشستها می توانند با شماره تلفنهای 2254545 و 2253600، امور فرهنگی تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی ورامین تماس حاصل نمایند.