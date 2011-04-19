نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در شهرکرد برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، جواد کارگران اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در آغاز سال جهاد اقتصادی برپا شده تا زمینه را برای شروع سالی همراه با جدیت در کسب علم و دانش فراهم سازد.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و افزود: با توجه با تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه باید با برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بستر لازم را برای تحق این مهم فراهم کرد.

کارگران تصریح کرد: برای ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه ابتدا باید این نیاز را به صورت فرهنگ تبدیل کرد و برای ایجاد این فرهنگ باید انگیزه‌ها در مردم تقویت شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد با بیان اینکه در این نمایشگاه کتابهای مختلفی با موضوعات متعدد و متنوعی ارائه شده است، افزود: این نمایشگاه تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری دائر بوده که صبح‌ها از ساعت 9 الی 13 و بعدازظهرها از ساعت 15 الی 21 پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

کارگران با اشاره به تخفیف 25 درصدی کتب ارئه شده در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب شهرکرد از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهرکرد، آموزش و پرورش ناحیه یک و انتشارات بیکران در محل خیابان سعدی غربی، نرسیده به چهارراه بوعلی سینا، جنب دبیرستان دخترانه فجرالاسلام برپا شده است.