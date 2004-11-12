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۲۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

مدير عامل تراكتورسازي ايران در گفتگو با "مهر" خبر داد :

راه اندازي خط مونتاژ شركت تراكتور سازي ايران در ونزوئلا تا پايان سالجاري

خط مونتاژ شركت تراكتورسازي ايران در ونزوئلا اسفند ماه سالجاري راه اندازي خواهد شد.

مدير عامل تراكتورسازي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: پس از راه اندازي اين خط مونتاژ، از ابتداي سال آينده شاهد توليد انواع تراكتوردر اين كشور خواهيم بود.

محسن عرب باغي اظهار كرد : ظرفيت اسمي اين كارخانه  توليد 5 هزار دستگاه تراكتوراست كه در نخستين مرحله از توليد به علت نياز كشور ونزوئلا صادر نخواهد شد.

مدير عامل تراكتورسازي ايران  تصريح كرد: پس از تامين نياز كشور ونزوئلا، تراكتورهاي توليدي  به ساير كشورها از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين مانند كوبا و مكزيك صادر خواهند شد.

وي درباره طرح توسعه براي افزايش ظرفيت  خط مونتاژ در ونزوئلا گفت : در اين رابطه پس ازتوليد محصول و استقبال بازار براي افزايش ظرفيت تصميم گيري خواهد شد.

عرب باغي ميزان توليد كارخانه تراكتورسازي تبريزرا طي 7 ماهه  نخست امسال ، 9 هزار دستگاه ذكر كرد و افزود : اين ميزان تا پايان امسال به 18 هزار دستگاه خواهد رسيد. 

کد مطلب 129224

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