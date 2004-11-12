راه اندازي خط مونتاژ شركت تراكتور سازي ايران در ونزوئلا تا پايان سالجاري

مدير عامل تراكتورسازي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: پس از راه اندازي اين خط مونتاژ، از ابتداي سال آينده شاهد توليد انواع تراكتوردر اين كشور خواهيم بود.

محسن عرب باغي اظهار كرد : ظرفيت اسمي اين كارخانه توليد 5 هزار دستگاه تراكتوراست كه در نخستين مرحله از توليد به علت نياز كشور ونزوئلا صادر نخواهد شد.

مدير عامل تراكتورسازي ايران تصريح كرد: پس از تامين نياز كشور ونزوئلا، تراكتورهاي توليدي به ساير كشورها از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين مانند كوبا و مكزيك صادر خواهند شد.

وي درباره طرح توسعه براي افزايش ظرفيت خط مونتاژ در ونزوئلا گفت : در اين رابطه پس ازتوليد محصول و استقبال بازار براي افزايش ظرفيت تصميم گيري خواهد شد.

عرب باغي ميزان توليد كارخانه تراكتورسازي تبريزرا طي 7 ماهه نخست امسال ، 9 هزار دستگاه ذكر كرد و افزود : اين ميزان تا پايان امسال به 18 هزار دستگاه خواهد رسيد.