دورنمایی از "جنگ بر علیه قدرت نرم"/ تسلط خوی جنگ طلبی بر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،"جوزف نای" در مقاله ای تحت عنوان"جنگ برعلیه قدرت نرم" درمجله "فارین پالسی" می نویسد: هفته گذشته اوباما و کنگره یازده ساعت جلسه داشتند مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا بتواند اعضای کنگره را متقاعد سازد قطع بودجه باعث تعطیل شدن دولت و واحدهای آن می شود. اگر چه قطع بودجه باعث بهبود شرایط اقتصادی شد اما درعین حال ضربه بزرگی به سیاست خارجی آمریکا وارد ساخت.



قطع بودجه باعث شد تا بودجه وزارت خارجه آمریکا 8.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کند،‌ که می تواند تاثیرات منفی فراوانی بر عملکردهای خارجی آمریکا داشته باشد. مشکل و مسئله ناراحت کننده این است که دولت اوباما در پیشبرد مسائل مسیر درستی را اتخاذ نموده بود، به عنوان مثال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از اهمیت "قدرت نرم" سخن می گفت که در واقع ترکیبی از "قدرت نرم و سخت" می باشد.



در سال 2007 تعدادی از بازنشستگان ارتش و سفیران پیشین و دیگر صاحب نظران سیاسی نشستی را درباره اعمال "قدرت نرم" و بهبود وجهه آمریکا برگزار کردند. تمامی حضار جلسه به این نتیجه رسیدند که وجهه و نفوذ آمریکا طی سالیان گذشته تاکنون تحلیل یافته و آمریکا باید در مسیری حرکت کند که به جای اینکه بخواهد فی الواقع ایجاد هراس در خارج بکند، باعث نوید بخشی بوده و ایجاد خوشبینی کند.



در خصوص "قدرت نرم" رابرت گیتس وزیر دفاع در زمان جرج بوش نیز پیشنهاد داد در این رابطه سرمایه گذاری بیشتری بشود. البته این امر کاملا مشخص است که سوء استفاده و در واقع استفاده نادرست از قدرت نرم می تواند خسارت هایی را بدنبال داشته باشد.



به عنوان مثال شوروی سابق سرمایه گذاری زیاد و سنگینی بر روی استفاده از قدرت نرم بعد از جنگ جهانی دوم داشت اما بخاطر اینکه از قدرت نرم خصوصا درقبال مجارستان و چکسواکی سابق اعمال کرد،‌ آن را به نوعی بیهوده و منهدم ساخت.



استفاده از خشونت و بی رحمی وعملکردهای نامشروع در واقع مشروعیت قدرت نرم را خدشه دار می سازد و رفتار سربازان و ارتش آمریکا در کشور اشغال شده بعنوان مثال و همچنین آنچه در زندان ابوغریب شاهد آن بودیم نمونه های بارزی از این قضیه هستند. آمریکا مخصوصا" سعی داشت تکیه بر "قدرت سخت" داشته باشد چرا که تنها راهی بود تا بتواند قدرت خود را نمایان تر سازد.



اگرچه پنتاگون دارای بهترین عناصر آموزش دیده و دوره دیده نظامی می باشد اما استفاده از قدرت سخت نیز محدودیت های خود را دارد که می بایست آنها را رعایت کرد و نمی توان دمکراسی، حقوق بشر و حقوق مدنی را فقط با اتکاء به زور اسلحه رواج داد.



در شرایط کنونی دولت آمریکا هزینه ای که صرف پنتاگون می کند پانصد برابر بیشتر از آن چیزی است که صرف رسانه ها و تبادل اطلاعات رسانه ای با دیگر کشورها می کند، است. آیا واقعا" این روش درستی است؟ اگر چه استفاده از عبارت "قدرت نرم" آسان به نظر می رسد اما اعمال و در واقع محافظت کردن آن چندان آسان نیست.



ادغام "قدرت سخت" و "قدرت نرم" با یکدیگر در شرایط کنونی کار آسانی نیست و لذا بهتر است آمریکایی ها درک بهتری از هر دو داشته باشند و این امر درهیچ کجا به غیر ازکنگره آمریکا صحت ندارد. یکی از اعضای کنگره یک بار درمیان سخنانش گفت "درست است، ادغام و آمیزش قدرت های سخت و نرم ضروری و لازم می باشند اما من شخصا نمی توانم راجع به آنها صحبت کنم و در ضمن امیدوارم بتوانم مجدد در انتخابات بعدی انتخاب شوم."



وزرای خارجه ودفاع آمریکا به اتفاق تصمیم گرفته بودند، بودجه اعانه متعلق به وزارت دفاع به وزارت خارجه منتقل شود، ‌اما همین بودجه از سوی کنگره تبدیل به نصف شده است وهمین امر می تواند معضل بزرگی را در قبال نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا ایجاد نماید.