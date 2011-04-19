زائران عتبات عالیات 18 استان از شلمچه اعزام می شوند

محمد علی دل آرام در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده در مرز شلمچه شرایط مناسبی برای اعزام زائران عتبات عالیات عراق از این مرز فراهم شده به گونه ای که در حال حاضر زائران 18 استان کشور به صورت مستمر از این مرز تردد می کنند.

وی افزود: با توسعه امکانات خدماتی و رفاهی در مرز شلمچه هم اکنون روزانه یک هزار و 400 تا یک هزار و 600 نفر از این مرز به زیارت عتبات عالیات عراق شامل کربلای معلا، نجف اشرف، سامرا و سایر امکان زیارتی مشرف می شوند.



دل آرام اضافه کرد: در مدت اخیر همچنین با گسترش امکانات رفاهی و اقامتی مرز چذابه در دشت آزادگان شرایط به گونه ای فراهم شده که روزانه نیز بین 300 تا 400 نفر از این مرز زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند.



مدیرکل حج و زیارت در خصوص اعزام خوزستانیها به کشور سوریه نیز عنوان کرد: البته در این بخش ما تنها وظیفه نظارتی بر عهده داریم ولی خوشبختانه در شرایط فعلی هفته ای یک پرواز از استان خوزستان به کشور سوریه برای زیارت اماکن مذهبی آنجا اعزام می شوند.



دل آرام در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: امسال بالغ بر شش هزار نفر از مردم استان خوزستان به حج تمتع اعزام می شوند که این افراد در قالب 37 کاروان به سرزمین نور اعزام می شوند تا مناسک حج خود را به جا آورند.



وی افزود: با برنامه ریزیهایی که از قبل برای انجام ثبت نامهای امسال برای حج تمتع صورت گرفته، شرایط آرامی را برای افراد ثبت نام کننده فراهم کردیم تا در محیطی آرام اقدام به ثبتنام و دریافت آخرین اطلاعات مورد نیاز خود باشند.



دل آرام تصریح کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته قراراست بعد از ماه رمضان جلسه آموزشی متمرکز حجاج خوزستانی برگزارشود تا آنها با روش اصولی و صحیح انجام مناسک آشنا و حج آنها مورد قبول واقع شود.



مدیرکل حج و زیارت خوزستان تصریح کرد: با این وجود کلاسهای آموزشی حجاج خوزستان از روز 23 اردیبهشت ماه آغاز می شود و این کلاسها به گونه ای است که هر کاروان تا قبل از اعزام، اقدام به برگزاری 12 جلسه آموزشی برای حجاج خود می کند.



دل آرام عنوان کرد: به غیر از این 12 جلسه آموزشی، حجاج قبل از اعزام جلسات توجیهی نیز با حضور آیت الله سید محمد علی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز خواهند داشت که یک هفته به زبان فارسی و یک هفته به زبان عرب برگزار می شود.



وی تصریح کرد: همچنین جلساتی برای حجاج با حضور آیت الله دکتر حیدری امام جمعه موقت شهرستان اهواز برای اجرای بهتر مناسک حج برگزار می شود تا حجاج خوزستانی از هر نظر آماده حضور در سرزمین بیت الله الحرام شوند.



مدیرکل حج و زیارت خوزستان همچنین عنوان کرد: استان خوزستان بعد از استانهای تهران، خراسان و اصفهان به عنوان چهارمین استان کشور از نظر اعزام حاجی به مراسم حج به شمار می رود.