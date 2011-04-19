پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون رشادت های ارتشیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در مراسم روز 29 فروردین در میدان شهید قاسمی ساری افزود: 29 فروردین، یادآور فرهنگ مقاومت، پایداری، دین باوری و ولایت مداری است.

وی خاطر نشان کرد: صحیفه مقاومت ارتش سرافراز در کتاب مقاومت ایران اسلامی تدوین شده و فرازهایی منور، درخشان، زندگی ساز و آینده ساز برای ملت ایران به ارمغان آورده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه برجسته ترین ویژگی ارتش در هنگام اوج گیری انقلاب به رهبری امام راحل(ره) محقق شده است تصریح کرد: ارتش سرافزار ایران انقلاب اسلامی را سرعت بخشید و قطعا با اراده ارتشیان تحقق یافت.

طاهایی با بیان اینکه ارتش ایران با همه اجزای خود، به یکی از دژه های استوار و توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است یادآور شد: ارتش غیور ایران همچنان در برابر امواج توطئه ها، یار و پشتیبان رهبر و مردم است.

وی از شهدا و سرداران غیور ارتش به عنوان نمادهایی از مقاومت، ولایتمداری، پایمردی و رشادت نام برد و افزود: پاسداشت رشادت های ارتش، پاسداشت ارزشها است.

امیردریادار دوم پیمان چعفری تهرانی، فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مستقر در نوشهر با اشاره به اینکه دشمن با دسیسه های گوناگون سعی در معرفی ارتش ایران به ارتشی طاغوتی کرده بود اظهار داشت: امام راحل(ره) با فرمان تاریخی شان، ارتش ایران را در رکاب مردم و از بطن مردم قلمداد کردند.

وی با بیان اینکه دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی نیروی دریایی عراق نقش اثرگذاری داشتند اظهار داشت: جوانان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران اکنون با تولید انواع ناوشکن، موشک انداز، هواپیما و رادارهای فضایی بر توان و اقتدار نظامی نیروهای مسلح افزودند.

به گزارش مهر، در پایان نیروهای مسلح مستقر در میدان از مقابل تمثال امام راحل و رهبری عظیم الشان و مسئولان امنیتی انتظامی استان رژه رفتند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، سه هزار و 953 شهید، دو هزار و 882 آزاده و 724 جانباز را تقدیم اسلام کرده است.

