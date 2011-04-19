امضای اولین تفاهم نامه همکاری علمی میان وزارت علوم و نفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد دوشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و شرکت صنایع پتروشیمی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای رفع نیازمندیهای شرکت پتروشیمی در ابعاد طراحی سیستم، ساخت تجهیزات و مطالعات علمی به امضا رسید.



وی به شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس اشاره کرد و یادآور شد: شرکتهای مستقر در این پارک و شرکتهای دانش بنیانی که در آینده در این پارک بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان دراین پارک مستقر خواهند شد می توانند نیازمندیهای اساسی بخش پتروشیمی را برطرف کنند.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مزایای این نوع همکاریها اشاره و اضافه کرد: با پیشرفتهایی که در سایه این نوع همکاریهای ایجاد می شود می توانیم در آینده در بازارهای جهانی راه یابیم.



وی با تاکید بر اینکه با امضای این تفاهم نامه اولین گام در زمینه همکاریهای فنی و علمی برداشته شده است، ادامه داد: در گذشته وزارت نفت با دانشگاهها قراردادهای همکاری داشته است ولی برای اولین بار است که این وزارتخامه در حوزه فناوری قرار دادهای همکاری به امضا می رساند.



مهدی نژاد با اشاره به توانمندیهای پارک علم و فناوری فارس خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری فارس به لحاظ نزدیک بودن به پایتخت انرژی کشور (عسلویه) و داشتن دانشگاه های فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی پتانسیل مناسبی برای رفع نیازمندیهای بخش پتروشیمی است.