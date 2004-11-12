فطريه تأثير مثبتي در فقرزدايي از جامعه دارد

حجت الاسلام حسين روحاني نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، در مورد زكات فطره گفت : زكات فطره از جمله مسائل واجبي است كه مسلمانان در پايان ماه مبارك رمضان ، ملزم به پرداخت آن هستند .





وي در مورد ميزان فطريه كه زكات بدن نيز گفته مي شود اظهار داشت : فطريه يك صاع ، معادل سه كيلو از قوت غالب ، براي هر نفر را شامل مي شود، هر خانواده در شب عيد كه هلال ماه رؤيت شد ، بايد به تعداد نان خورها و همچنين اگر ميهمان داشته باشد ، به تعداد آنان فطريه را كنار بگذارد .





وي با اشاره به اين كه فطريه مصارف خاصي دارد گفت : فقرزدايي از جامعه ، عمران و آباداني آن و همچنين شكرگزاري به دليل سلامت بدن از جمله دلايل پرداخت فطريه است .



رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران يادآورشد : انسان پس از يك ماه روزه داري و بندگي خداوند متعال ، صحيح و سالم ماه را به پايان رسانده وعيد را جشن مي گيرد ، حال مي بايست به عنوان زكات بدن ، از قوت غالب خود به فقرا و نيازمندان نيز بدهد .

وي در مورد اين كه چه كساني فقير و مسكين تلقي مي شوند گفت : فقرا و نيازمندان كساني هستند كه هزنيه و توانايي تأمين نيازهاي يك سال خود را ندارند ، در واقع فردي كه توان تأمين ملزومات يك ساله خود را نداشته باشد ، فقيرمحسوب شده و زكات فطره به آن تعلق مي گيرد .





حجت الاسلام روحاني نژاد افزود : اولويت مصرف زكات فطره ، پرداخت آن به فقرا است و براي اين كار ابتدا فقراي خويشان در اولويت هستند و سپس فقرا و نيازمنداني كه در همسايگي قرار دارند ، بعد نيازمندان محله و به ترتيب فقراي روستا و شهر در مراحل بعدي پرداخت فطريه قرار مي گيرند .





وي در مورد ثمرات و تبعات پرداخت زكات فطره تصريح كرد : چنانچه فطريه به صورت صحيح مصرف شده و در اختيار نيازمندان واقعي جامعه قرار گيرد ، نقش مفيد و مؤثري در برچيده شدن فقر از جامعه داشته ، بسياري از مشكلات جامعه مرتفع خواهد شد .





حجت الاسلام روحاني نژاد با تأكيد بر اين كه به منظور استفاده صحيح و بهره برداري لازم از زكات فطره ، فطريه ها مي بايست به صورت متمركز ، زير نظر ولي فقيه و حاكم شرع جمع آوري شوند ، يادآورشد : سياستگذاري هاي كلان و برنامه ريزي هاي جامع و اصولي به منظور صرف بهينه و ارزشمند فطريه ها ، بازدهي زكات را افزايش داده و تأثيرات آن را به خوبي در سطح جامعه شاهد خواهيم بود .