بیرانوند مدال نقره جهان را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوبی، افشین بیرانوند دوشنبه شب در ورزشگاه پلیس شهر دوبی در رقابت های پرتاب دیسک ایستاده کلاس F45 با قرار گرفتن در جایگاه دومی به کار خود پایان داد. بیرانوند با پرتابی به میزان 29 متر و 78 سانتیمتر به مدال نقره رقابت های آیواز دست پیدا کرد. پرتابگرانی از کشورهای انگلستان و امارات به عناوین اول و وسوم دست پیدا کردند.

رقابت‌های معلولان ویلچری و قطع عضو جهان (IWAS) از روز دوشنبه در شهر دوبی امارات متحده عربی آغاز و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. ایران در سه رشته وزنه برداری، دوومیدانی و تنیس روی میز در رقابت‌های فوق شرکت کرده است.