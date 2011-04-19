  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۱۵

پس از پایان بحران ریزگردها؛

پروازهای فرودگاه مدینه به حالت عادی بازگشت

پروازهای فرودگاه مدینه به حالت عادی بازگشت

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره پس از بحران 70 ساعته به سبب وقوع پدیده ریزگردها به حالت عادی بازگشت و پروازها به طور منظم از سرگرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: پس از بحران 70 ساعته به سبب ریزگردها اوضاع پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره به حالت عادی بازگشت. 

همچنین عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه مدینه منوره دستور داد کمیته ای برای پایان دادن به بحران تعطیلی پروازها و بررسی راههایی برای حل آن تشکیل شود و مدیریت فرودگاه مدینه توانست روز یکشنبه تبعات بحران و بی نظمی در پروازها را پشت سر گذاشته و به حالت عادی برگرداند.

بر اساس این گزارش، بحران حدود 70 ساعت طول کشید و وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مدینه به حالت عادی سابق بازگشت از سوی دیگر مدیریت فرودگاه محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره، قراردادی را با یکی از شرکتهای متخصص برای ساماندهی فعالیت رانندگان تاکسی در ایستگاههای فرودگاه امضا کرد.
 
به گفته وی، از جمله تدابیر اتخاذ شده، ماموریت یافتن نیروهای امنیتی مستقر در نقاط ایست بازرسی واقع در خروجی فرودگاه مدینه برای اطمینان یافتن از عدم جابجایی زائران با خودروهای مسافربر شخصی است.
کد مطلب 1292285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها