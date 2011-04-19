پروازهای فرودگاه مدینه به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: پس از بحران 70 ساعته به سبب ریزگردها اوضاع پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره به حالت عادی بازگشت.

همچنین عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه مدینه منوره دستور داد کمیته ای برای پایان دادن به بحران تعطیلی پروازها و بررسی راههایی برای حل آن تشکیل شود و مدیریت فرودگاه مدینه توانست روز یکشنبه تبعات بحران و بی نظمی در پروازها را پشت سر گذاشته و به حالت عادی برگرداند.



بر اساس این گزارش، بحران حدود 70 ساعت طول کشید و وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مدینه به حالت عادی سابق بازگشت از سوی دیگر مدیریت فرودگاه محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره، قراردادی را با یکی از شرکتهای متخصص برای ساماندهی فعالیت رانندگان تاکسی در ایستگاههای فرودگاه امضا کرد.

به گفته وی، از جمله تدابیر اتخاذ شده، ماموریت یافتن نیروهای امنیتی مستقر در نقاط ایست بازرسی واقع در خروجی فرودگاه مدینه برای اطمینان یافتن از عدم جابجایی زائران با خودروهای مسافربر شخصی است.