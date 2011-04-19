به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و سایر برنامه‌سازان ویژه برنامه‌های نوروز، چهارشنبه 31 فروردین ماه در مرکزهمایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با مدیران شبکه‌های سیما و دیگر مسئولان همراه می‌شوند تا علی دارابی، معاون سیما از زحمات آنها قدردانی کند.

علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ایرج طهماسب، حمید جبلی، سیروس مقدم، سامان گوران، حمید نیک نبرد و اقبال واحدی از دیگر سخنرانان این مراسم هستند.

درنوروز90 ، بیش از100 فیلم سینمایی، شش مجموعه نمایشی و ویژه برنامه‌های متنوعی از شبکه‌های سیما پخش شد که توانست فضای شاد، مفرح و معنوی را برای هموطنان فراهم کند.

