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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۵

دارابی از برترین‌های برنامه‌های نوروزی تقدیر می‌کند

دارابی از برترین‌های برنامه‌های نوروزی تقدیر می‌کند

در مراسمی با حضور علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما و مدیران شبکه ها از برنامه‌سازان برترین برنامه‌های نوروزی شبکه های سیما درسال 90 تجلیل و قدردانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و سایر برنامه‌سازان ویژه برنامه‌های نوروز، چهارشنبه 31 فروردین ماه در مرکزهمایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با مدیران شبکه‌های سیما و دیگر مسئولان همراه می‌شوند تا علی دارابی، معاون سیما از زحمات آنها قدردانی کند.

علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ایرج طهماسب، حمید جبلی، سیروس مقدم، سامان گوران، حمید نیک نبرد و اقبال واحدی از دیگر سخنرانان این مراسم هستند.
 
درنوروز90 ، بیش از100 فیلم سینمایی، شش مجموعه نمایشی و ویژه برنامه‌های متنوعی از شبکه‌های سیما پخش شد که توانست فضای شاد، مفرح و معنوی را برای هموطنان فراهم کند.
 
کد مطلب 1292288

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