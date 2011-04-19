دلایل رکوردزنی قیمت سکه/ تمایل موسسات مالی و اعتباری به خرید طلا

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: بخشی از افزایش نرخ طلا و سکه در بازار ایران، به تبعیت از بالا رفتن نرخ جهانی طلا در بازارهای بین‌المللی است؛ چراکه نرخ طلا در دنیا افزایش پیدا کرده است و کارشناسان بازار طلا در دنیا نیز، هم عوامل عرضه و تقاضای واقعی طلا را مورد بررسی قرار می‌دهند و هم اقدامات بانکهای مرکزی در تبدیل پشتوانه ارزی خود به طلا را بی تاثیر نمی‌دانند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: البته باید توجه داشت که در برخی مواقع که عوامل روانی ریسک در بازارها بالا می رود، همواره طلا به عنوان یک نقطه اطمینان در برخی التهابات سیاسی و از این قبیل مورد توجه قرار می‌گیرد، لذا در تحلیل قیمت طلا در بازار ایران باید اول بخشی را که تابع بازار جهانی است خارج کرد و بازمانده آن را با عوامل داخلی مورد تحلیل قرار داد.

وی تصریح کرد: تصمیمات دولت در بسته سیاستی جدید پولی نیز می تواند بی تاثیر نباشد؛ چراکه نرخ سود سپرده‌ها در حساب‌های بانکی پایین آمده است و بخشی از نقدینگی خصوصا نقدینگی موسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری برای مدیریت، به سایر بازارها از جمله بازار طلا منتقل شده است.

نهاوندیان همچنین در مورد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز هشدار داد و گفت: باید به صورت مستمر این تذکر را به دولتمردان داد که باید مراقب افزایش قیمت نفت باشند.

وی تصریح کرد: البته تدبیری اندیشیده شده است که 20 درصد از درآمد نفت و مازاد از بودجه مصوب به صندوق توسعه ملی واریز شود، لذا تحقق عملی رفع این نگرانی این است که مراقبت کنیم منابع صندوق توسعه ملی به صورت کامل و به موقع، به مصارف مصرحه در قانون توسعه ملی برسد. در آن صورت است که می توان نگرانی از افزایش قیمت نفت نداشت.

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر دوشنبه هفته جاری در گفتگو با مهر با اشاره به نایاب شدن انواع سکه در بازار، قیمت سکه ها را حبابی دانسته و به مردم پیشنهاد کرده است که به جای سکه، طلا خریداری کنند.