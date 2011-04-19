ایران :

رئیس جمهور در مراسم روز 29 فروردین: ارتش ایران مومن و شکست ناپذیر است

وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد:‌ ارایه 4 مدل بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار

مذاکره در ریاض؛ قتل عام در صنعا

تفاهم:

آغاز کوچک سازی کابینه با ادغام 4 وزارتخانه؛ 3 وزارتخانه دیگر حذف می‌‌شوند

رئیس جمهور در مراسم روز ارتش: ارتشی که تحت ولایت حرکت می‌کند شکست ناپذیر است

رشد تولید علم ایران 18 برابر متوسط رشد جهان اسلام

خودروی 10 میلیون تومانی طراحی می‌شود



تهران امروز:

پرونده وزارت ورزش در سازمان بازرسی

مصلحی در وزارت اطلاعات ماندنی شد

جریمه 200 میلیونی برای بازی جنجالی

بانک مرکزی در حباب سکه می‌دمد



جام جم :

واکنش مجلس به ادغام وزارتخانه‌ها

نمایش قدرت دفاعی ایران در رژه مقتدرانه ارتش

ربع سکه 150 هزار تومان

حمایت:

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ نمایش اقتدار دفاعی ایران

درخواست لغو مصوبه تغییر ساعات کاری ادارات

پنجشنبه واریز یارانه نوبت سوم به حساب سرپرستان خانوار

ربع سکه 146 هزار تومان؛ سکه نایاب شد



خراسان:

حراج سکه مانع افزایش قیمت نشد

بازتاب ماجرای استعفا ابقای وزیر اطلاعات

خراسان رضوی در بودجه 90 هم به حق خود نرسید

کمیسیون تلفیق ردیف بودجه شورای عالی ایرانیان را حذف کرد



دنیای اقتصاد:

واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

نوسان طلا در بازار جهانی

سازمان بازرسی خواستار شد؛ لغو مصوبه تغییر ساعات کاری



شرق:

ناگفته‌های هاشمی در دیدار با خبرگان

دستگیری ده‌ها مخالف حکومت علی‌اف؛ موج تغییرخواهی به باکو رسید

دستور رئیس جمهور برای بررسی قبوض گاز

دانشگاه علم و صنعت هم تفکیک جنسیتی شد



فرهیختگان:

بانک کارگشایی سکه را گران‌تر از بازار حراج می‌کند؛ خرید بی‌سابقه سکه در بازار توسط مردم

قانون جدید تخلفات رانندگی از 10 اردیبهشت اجرا می‌شود

شلیک موفقیت آمیز دو فروند موشک شاهین از سامانه پدافند مرصاد



قدس:

توافق 4 قدرت اقتصادی برای حذف دلار از مبادلات جهانی

احمدی‌نژاد در مراسم روز ارتش: خاورمیانه جدید بدون سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی محقق شد

بازار سکه در ابهام؛ رئیس اتحادیه: مردم طلا بخرند نه سکه



کیهان:

در پی برکناری استعفاگونه وزیر اطلاعات؛ رهبر انقلاب به دولت اجازه نداد مصلحی را عزل کند

4 وزارتخانه ادغام شدند صنایع با بازرگانی، راه با مسکن

واشنگتن پست: مخالفان بشار اسد از کاخ سفید دلار می‌گیرند

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر خبر داد: بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و مصر در آینده نزدیک



ملت ما:

از رفت تا برگشت وزیر به وزارت اطلاعات

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا: به زودی شاهد تشکیل کشور فلسطین خواهیم بود

نمایش جنگنده‌های هوایی در روز ارتش

همشهری:

شهردار معضل قدیمی تراکم فروشی را ساماندهی کرد؛ حذف واسطه‌ها از بازار تراکم

حضور مصلحی در وزارت اطلاعات به شایعات پایان داد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تغییر ساعات کار ادارات غیرقانونی است

