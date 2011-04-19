ناگفته های شورای شهر اهواز را می گویم/ انحلال زمان بر است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شامگاه گذشته دهمین جلسه متوالی شورای شهر اهواز برای انتخاب شهردار به علت عدم حضور اسکندر زنگنه یکی از اعضای شورای شهر به حدنصاب نرسید و برگزار نشد تا شورای شهر وارد یک چالش اساسی برای ادامه حیات خود شود.

حجت الاسلام غلامرضا فلاحی مقدم شامگاه گذشته در جلسه غیر رسمی شورای شهر اهواز اظهار داشت: امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که آنچه برای مسئولان استان و اعضای شورای شهر از اهمیت بیشتری برخوردار باشد آینده و توسعه شهر اهواز باشد.



وی افزود: همه باید نسبت به شهر اهواز به عنوان مرکز و نماد استان خوزستان اهمیت ویژه ای قائل شوند و همت خود را معطوف آن کنند و در بخش دوم اختلاف اعضای شورای شهر مورد توجه قرار بگیرد.



فلاحی مقدم تاکید کرد: انتظار دارم مسئولان استان راهکاری اساسی برای حل مشکل شورای شهر اهواز پیدا کنند یا اینکه با ورود اعضایی که در شرایط فعلی عضو شورا هستند ولی مشکل حقوقی دارند شورا را از بن بست خارج کنند یا اینکه خود تصمیم عاجل بگیرند.



وی ادامه داد: حرفهای نگفته فراوانی در مورد کارشکنی در کار شواری شهر اهواز دارم ولی ترجیح می دهم آنها را در دل خودم حفظ کنم تا وضعیت اهواز بیش از این که هست خراب تر نشود.



رئیس شورای شهر اهواز اضافه کرد: حرف های فراوانی در مورد برخی اعضای شورای شهر و نوع نگاه آنها به این نهاد اجتماعی دارم ولی برای حفظ فضای همدلی و تعامل و پرهیز از جوی دشمنی در شهر اهواز از بیان آنها صرفنظر می کنم چراکه بیش از همه در این درگیری ها شهر و مردم اهواز ضرر می کنند.



فلاحی مقدم با اشاره به اینکه برخیها اعتقاد دارند شورا منحل شود تا استاندار اداره شهر را برعهده بگیرد و وی می تواند در این خصوص موفق تر عمل کند، گفت: این حرف منطقی نیست چراکه وظایف هر مسئولی مشخص است ضمن اینکه شهرداری کلانشهری مثل اهواز با این عظمت و بزرگی و در اختیار داشتن 15 سازمان زیر مجموعه سازمان کوچکی نیست که استاندار با این همه گرفتاری بخشی از فعالیتهای خود را برای اداره کردن آن صرف کند.



رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه برگزاری این جلسات خواسته مردم بوده است و آنها اعلام کرده اند که یکی از اعضایی که همیشه در جلسات اخیر غایب بوده اعلام کرده در جلسه بعدی شورا حضور پیدا می کنم، تاکید کرد: دیگر تا به یک جمع بندی اساسی دست پیدا نکنیم از تشکیل جلسات شورای شهر خودداری خواهیم کرد تا با این کار وقت مردم را تلف نکنیم.



فلاحی مقدم با اشاره به اینکه مردم آگاه هستند و می دانند چه کسی این شرایط را برای شورای شهر اهواز به وجود آورده است، گفت: هر کس چنین سرنوشتی را برای شورای شهر رقم زده باید هزینه آن را نیز پرداخت کند چرا که مردم می دانند چه اتفاقاتی در شورا در حال رقم خوردن است ضمن اینکه یک عضو شورای شهر که همواره با عدم حضورش جلسات را از حدنصاب می اندازد تاکنون دلیل خاصی برای نیامدنش به جلسات اعلام نکرده است.



وی در خصوص انحلال شورای شهر اهواز نیز اظهار داشت: انحلال پروسه خاصی دارد و به این راحتی امکانپذیر نیست. هیئت حل اختلاف استان می تواند این موضوع را پس از تصویب به شورای حل اختلاف مرکز ارائه کند و آنجا تصمیم گیری کنند که این موضوع زمان بر است.



رئیس شورای شهر اهواز تاکید: در فاصله زمانی تا انحلال شورای شهر اهواز که هنوز جایگاه قانونی ما پابرجا بود بسیاری از ناگفته ها را با مردم و رسانه ها در میان می گذارم.

