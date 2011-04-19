به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، اکرم ابن یمین افزود: در حال حاضر فدراسیون والیبال برای ورزشکاران فراخوانی ارسال کرده که از استان‌های مختلف به اردوهای انتخابی دعوت شده‌اند.

وی تاکید کرد: اصفهان از جمله استانهایی است که همواره بر سکوی قهرمانی ایستاده و بازیکنان ارزشمندی دارد که در ترکیب تیم‌های ایران در رده‌های سنی مختلف می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.

نائب رئیس هیئت والیبال استان اصفهان با اعلام اینکه والیبال رشته‌ای پرطرفدار به خصوص در بین بانوان است، گفت: در اختیار گذاشتن سالنهای ورزشی بیشتر برای بانوان، آموزش نونهالان و ارتقای سطح علمی مربیان از مواردی است که در جلب رضایت بانوان والیبالیست اصفهانی اهمیت داشته و می‌تواند در ایجاد نشاط در جامعه زنان ورزشکار نقش ایفا کند.

ابن یمین اسامی دعوت شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان را شامل الهام طالبی ،ساجده سجادیه، بیدخت باوکی، مینا نیکنام، فاطمه حیدرپور، فرنوش آقایی، فاطمه ابراهیمیان، فاطمه احمدی، نگین بلالی، فروغ سلحشور و زهرا هاشمی دانست.

وی همچنین اظهار داشت: هیئت والیبال استان اصفهان لیست 16 نفره ای هم آماده کرده که در زمان مقتضی جهت انجام تست به اردوی انتخابی اعزام شوند.

نائب رئیس هیئت والیبال استان اصفهان لیست انتخابی دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان را نیز شامل شقایق شفیع،زهرا شیری ،مائده شیرازی، مژگان کریمی ونداچملانیان برشمرد و گفت: دعوت شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسال نیز فرزانه زارعی، پوران زارع ،سمیه شیرازی، شبنم علیخانی، شکوفه صفری، فرانک بابلیان و سصفورا گل افشان است.

وی افزود: در این ترکیب از خانمها شریف زاده، نصر و راحله آراء و فریبا صادقی نیز به عنوان مربی جهت حضور در اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شده است.

ابن یمین در رابطه با برنامه های تیم‌های بانوان والیبالیست استان اصفهان یادآور شد: پیشنهاداتی ارائه شده و در حال تدوین است اما با توجه به پتانسیلهای ویژه ای که در اصفهان وجود دارد می توانم بگویم که ما در سال 90 در بخش مسابقات در تمامی رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امیدها و پیشکسوتان تیم خواهیم داشت و در شهرستانها و بخشها مسابقاتی را برگزار خواهیم کرد.