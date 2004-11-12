مرحله نيمه نهايي مسابقات فوتسال جام رمضان تهران فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" مرحله نيمه نهايي اين رقابتها فردا شب با برگزاري دو ديدار پيگيري مي شود تا درپايان اين دو مسابقه چهره تيم هاي فيناليست مشخص شود و تيم هاي بازنده ديداررده بندي را روز يكشنبه برگزاركنند.

براساس برنامه اعلام شده ، فردا شب تيم هاي ارم كيش قم با پرسپوليس و پيكان با سايپا ديدار مي كنند تا دو تيم برنده يكشنبه شب ديدار فينال اين رقابتها را برگزار كنند. تيم هاي بازنده نيز ديداررده بندي را برگزارخواهند كرد. اين مسابقات ازابتداي ماه مبارك رمضان با حضور 36 تيم از باشگاهها و مناطق مختلف تهران آغاز شده بود و يكشنبه شب با برگزاري ديدار فينال به پايان خواهد رسيد.