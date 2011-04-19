در گفتگو با مهر اعلام شد: نتیجه تحقیقی درباره پیش بینی زلزله/ نقش اقلیم و آب و هوا در وقوع زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن بر زندگی و فرآیند توسعه در جوامع انسانی یکی از بزرگترین مسائل جامعه جهانی است و با توجه به تاثیرات آن در ایجاد سایر پدیده های طبیعی چون زلزله و طوفانهای شدشد، از سال ۱۸۸۰ اندازه گیری دمای هوای کره زمین آغاز شده ‌است و تا کنون نیز ادامه دارد.

پژوهشگران بر اساس داده هایی که از تحقیقات خود به دست آورده اند پیش بینی می کنند که تا سال ۲۰۱۴ زمین شاهد رکورد بی سابقه "گرم شدن" خواهند بود. به باور این محققان گرم شدن کره زمین در سال ۲۱۰۰ باعث خشکسالی شدید، گرمای سوزان و طوفان های وحشتناک خواهد شد.



برخی از فاکتورهای طبیعی چون حرکت های قاره ای، آتشفشان ها، گردش های اقیانوسی، زاویه شیب زمین، ستاره های دنباله دار و سنگهای آسمانی از جمله عوامل تغییر اقلیم محسوب می شود. از این رو اخیرا محققان با بررسی وضعیت تغییرات اقلیم دریافتند که این تغییرات می توانند منجر به جابجایی صفحات تکتونیکی زمین شوند از این رو رابطه معناداری میان تغییرات اقلیمی و بروز زلزله وجود دارد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی صفحات تکنونیکی و بروز زلزله خبر داد ولی در عین حال تاکید کرد که تغییرات اقلیمی بر خلاف تغییرات آب و هوایی در بازه زمانی طولانی مدت رخ می دهد.



دکتر مهدی زارع با تاکید بر اینکه تاکنون شواهدی مبنی بر تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پدیده زلزله به دست نیامده است، افزود: آنچه که تاکنون مطرح بوده است اثرات تغییرات اقلیمی بر روی پدیده زلزله است که این تغییرات در بازه زمانی طولانی رخ می دهد.



وی تغییر در یخهای قطبی را از نمونه های پدیده های تغییرات اقلیمی ذکر و خاطرنشان کرد: این نوع تغییرات بر خلاف تغییرات آب و هوایی، در بازه زمانی 100 سال و بیشتر رخ می دهد که احتمال می رود با ایجاد این تغییرات در طول زمانی 100 سال و بیشتر بر روی بروز صفحات تکنونیکی و پوسته زمین اثر بگذارد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با رد کردن اثر تغییرات آب و هوایی در ایجاد تغییر در صفحات تکنونیکی و بروز زلزله ادامه داد: وجود رابطه میان تغییرات آب و هوایی و حرکت صفحات تکنوتیکی در هیچ مجله علمی دنیا تایید نشده است ضمن آنکه این مسئله در پژوهشهای محققان کشور نیز به اثبات نرسیده است.



زارع به اجرای پروژه ای در زمینه پیش بینی زلزله اشاره کرد و یادآور شد: در این طرح که با همکاری اقلیم شناسان اجرایی شد، احتمال تاثیر تغییرات اقلیمی که در طول زمان طولانی رخ می دهد، تایید شد.