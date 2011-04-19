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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

1200 طرح اشتغالزایی در خراسان جنوبی اجرا شد

1200 طرح اشتغالزایی در خراسان جنوبی اجرا شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته هزار و 200 طرح اشتغالزائی در سطح استان توسط این نهاد اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح سه شنبه در بازدید از یک طرح اشتغالزا در شهرستان بیرجند اظهارداشت: این طرح ها محل منابع کمیته امداد و بانکی اجرا شده و  برای  هزار و 800 نفر اشتغال ایجاد کرده است .

وی همچنین آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی و کاریابی، پرداخت وامهای خود اشتغالی از منابع امدادی و بانکی، طرح پنجره واحد کسب و کار خرد را از جمله برنامه های معاونت اشتغال و خودکفائی در سال جدید عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی به طرح استعداد یابی جهت کلیه خانوارهای طرح حمایت امداد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این طرح  در حال حاضر به پایان رسیده است.

اکبری بیان داشت: بودجه در نظر گرفته بابت اجرای طرحهای اشتغالزائی در سال 89 بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده که 57 میلیارد آن از منابع بانکی بوده است.

کد مطلب 1292423

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