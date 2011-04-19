1200 طرح اشتغالزایی در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح سه شنبه در بازدید از یک طرح اشتغالزا در شهرستان بیرجند اظهارداشت: این طرح ها محل منابع کمیته امداد و بانکی اجرا شده و برای هزار و 800 نفر اشتغال ایجاد کرده است .

وی همچنین آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی و کاریابی، پرداخت وامهای خود اشتغالی از منابع امدادی و بانکی، طرح پنجره واحد کسب و کار خرد را از جمله برنامه های معاونت اشتغال و خودکفائی در سال جدید عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی به طرح استعداد یابی جهت کلیه خانوارهای طرح حمایت امداد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این طرح در حال حاضر به پایان رسیده است.

اکبری بیان داشت: بودجه در نظر گرفته بابت اجرای طرحهای اشتغالزائی در سال 89 بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده که 57 میلیارد آن از منابع بانکی بوده است.