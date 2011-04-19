تصاویر گیاهان سیاره های دیگر را ببینید/ گیاهان فضایی سبز نیستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سنت اندروز که در حال مطالعه بر روی حیات احتمالی موجودات فتوسنتز کننده در سیستمهای چند ستاره ای هستند، این نظریه را عنوان کرده اند.

برگ گیاهان بر روی زمین عموما سبز دیده می شوند زیرا دو نوع کلروفیل طول موجهای سرخ و آبی رنگ را به خود جذب می کنند. این طول موجهای سرخ و آبی، فرایند فتوسنتز که طی آن گیاه انرژی خورشیدی را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند را فعال می کنند و در مقابل طول موج سبزرنگ وارد حسگرهای سرخ/ سبز/ آبی چشم انسان می شوند.

دانشمندان گمان می برند پرنده ها و حشرات گیاهان را کاملا متفاوت می بینند، زیرا چشم آنها در برابر طیفهای مختلف رنگ سبز بسیار حساس بوده و می تواند امواج فرابنفش را ببیند. به گفته محققان گیاهان نیز می توانند در بخشهای مختلف کهکشان راه شیری با استفاده از ترکیبی از طول موجهای مختلف متناسب با نوع خورشید یا خورشیدهایشان شکل گرفته و رشد کنند.

در صورتی که بتوان گیاهی را در سیستم خورشیدی دو یا چندگانه ای یافت، این به آن معنی خواهد بود که منابع چندگانه ای از انرژی برای فعال کردن فتوسنتز وجود دارد. حرارت یک ستاره رنگ آن را تعیین می کند و رنگ نور نیز برای فتوسنتز به کار گرفته می شود متناسب با نوع رنگ نور ستاره، گیاهان به شکلهای مختلفی تکامل پیدا می کنند.

شبیه سازی ها نشان می دهند گیاهانی که در یک سیستم چند ستاره ای زندگی می کنند نسبت به گیاهان زمینی ظاهری متفاوت و عجیب دارند، گیاهانی که در سیاره ای با خورشید سرخ رنگ زندگی می کنند به چشم ما سیاه رنگ خواهند بود زیرا تمامی نور مرئی موجود برای انجام فتوسنتز جذب گیاه خواهد شد. این گیاهان حتی می توانند از تابشهای فروسرخ و فرابنفش برای انجام فتوسنتز استفاده کنند.

بر اساس گزارش ان بی سی، حتی گیاهانی که در سیاره ای با دو خورشید مشابه خورشید زمین زندگی می کنند می توانند برای محافظت خود در برابر تابشهای مضر، لایه ای فیلتر کننده در برابر تابشهای فرابنفش به وجود آورند.