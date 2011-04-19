پیست قایقرانی سامان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، اصغر مظفری اظهار داشت: تجهیزات این پیست خریداری و برای سکوسازی آن 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به بهره برداری از پیست سوار کاری در سامان اشاره و تأکید کرد: ازمین این پیست به مساحت 20 هکتار خریداری شده است.

مظفری امکانات رفاهی، خدماتی و ارتباطی سامان را ناکافی دانست و افزود: با وجود گردشگر پذیر بودن این بخش و تردد بالای مسافر، زیر ساختهای اولیه در این منطقه هنوز مشکلات اساسی دارد.

بخشدار سامان اصلاح پیچ های خطرناک، نقاط حادثه خیز و مسیرهای ارتباطی حاشیه زاینده رود را نیازمند اعتبارات ملی برشمرد.

وی به توسعه 900 هکتاری زمین های کشاورزی بخش سامان در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در صورت تأمین 360 لیتر آب در ثانیه برای اجرای این طرح، بیش از 800 نفر اشتغال مستقیم در سامان ایجاد می شود.

