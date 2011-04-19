خیران کتابخانه ساز در گلستان شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جعفری صبح سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های بندرترکمن افزود: باید خیران در این بخش به کمک این نهاد آیند تا فضای کتابخانه ای استان توسعه یابد.

وی با اشاره به مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری از اعلام آمادگی این نهاد، برای احداث کتابخانه شماره دو بندرترکمن و روستاهای همجوار آن خبر داد.

صادقی جزی معاون فرمانداری ترکمن، نهاد کتابخانه را نهادی مهم همچون آموزش و پرورش که در زمینه تربیت و فرهنگ می تواند فعالیت داشته باشد دانست.



وی روند برگزاری جلسات انجمن کتابخانه و پیگیری مصوبات آن را مطلوب اعلام کرد.

شناسایی خیرین، کمک هزینه تعمیرات کتابخانه از سوی شورای اسلامی شهر، واریز نیم درصد درآمد شهرداری در تاریخ 15 هر ماه از موارد دیگر است که در این جلسه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.