نرخ بیکاری در دماوند پایینتر از دیگر نقاط استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نورمحمد فردی عصر دوشنبه در همایش تعاونگران دماوند که با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، بخشدار بخش مرکزی، دیگر مسئولان محلی و تعاونگران شهرستان دماوند در محل همایشهای جهاد کشاورزی برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: نامگذاریهای امسال و سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده اهمیت مباحث اقتصادی در وضعیت کنونی کشور است.



این مسئول از تشکیل کارگروه جهاد اقتصادی در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: شهرستان دماوند درپی فرموده مقام عظمی ولایت کارگروهی تحت عنوان جهاد اقتصادی را تشکیل داد تا مباحث اقتصادی در نشستهای متعدد مورد بحث، بررسی و کنکاش قرار گیرد.



وی بیکاری را یکی از بزرگترین معضلات شهرستان دماوند خواند و افزود: در حال حاضر بیکاری یکی از بزرگترین معضلات شهرستان دماوند است که این کاستی در سایه برنامه ریزیهای مدون و اجرایی مرتفع خواهد شد.



فردی بیان داشت: دولت خدمتگزار در راستای رفع معضل بیکاری طی سال جاری ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را در برنامه های خود گنجانده که سهم شهرستان دماوند در این میان 12 هزار فرصت اشتغال خواهد بود.



فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه نرخ بیکاری دماوند از میانگین کشوری کمتر است، خاطرنشان کرد: در قیاسی بین شهرستان دماوند با سایر نقاط استان تهران و کشور مشاهده خواهد شد که نرخ بیکاری در این شهرستان پایینتر از میانگین کشوری است اما با توجه به قابلیتهای دماوند میزان بیکاری کنونی نیز می بایست از بین برود.



اثبات توانمندی تعاونگران در طرحهای مسکن مهر



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در ادامه این همایش عنوان کرد: بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک رکن اساسی مطرح است.



این مسئول ادامه داد: وضعیت موجود کشور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و گسیل این بخش به سمت و سوی بخشهای خصوصی است از این رو اقتصاد به مردم واگذار شده و دولت صرفا در حوزه های نظارتی، سیاستگذاری، سرمایه گذاری و بسترسازی عمل خواهد کرد.



وی تعاونیها را تشکلهایی توانمند خواند و افزود: طی مباحث خانه سازی در قالب طرحهای مسکن مهر تعاونیها، تواناییهای خود را به رخ کشیدند و این تشکلهای مردمی بار دیگر قدرت ملت ایران را در رفع مشکلات و معضلات بزرگ کشور بشکلی بارز جلوه گر ساختند.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.