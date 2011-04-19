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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

صندوق حمایت از ورزشکاران ایلام تشکیل شد

صندوق حمایت از ورزشکاران ایلام تشکیل شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از تشکیل صندوق حمایت از ورزشکاران در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در استانداری ایلام اظهار داشت: این صندوق به منظور حمایت از ورزشکاران استان ایلام تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: من رسما فعالیت این صندوق را در این مراسم با شکوه اعلام می‌کنم و در گام نخست 400 میلیون ریال اعتبار برای شروع فعالیت این صندوق اختصاص می‌دهم.

این مسئول از فتاحی مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام نیز خواست این دستگاه اجرایی نیز مبلغی برای شروع فعالیت صندوق در نظر گیرد.

اعلایی تصریح کرد: تمام توان و تلاش خود را صرف توسعه استان ایلام کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.

کد مطلب 1292466

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