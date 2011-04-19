حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برنامههای عمرانی شورا و شهرداری قم در سال جاری بیان داشت: امسال در این بخش برنامههای مختلفی داریم که یکی از آنها بحث تملک اراضی در مسیر پروژههای عمرانی شهر قم خواهد بود.
وی گفت: از شاخصترین آنها میتوان به بحث تملک اراضی در مسیر پروژههای پیامبر اعظم(ص)، مجموعه پلهای جمهوری و فاز ۵ پروژه عماریاسر اشاره کرد، به علاوه بحث خرید و تملک اراضی جهت احداث پایانههای مسافربری و پارکینگهای طبقاتی را نیز خواهیم داشت.
قبرستان نو، پارک قبرستان میشود
بختیاری طرح ساماندهی قبرستان نو را از دیگر برنامههای عمرانی شورا و شهرداری در سال جاری برشمرد و افزود: این قبرستان ظرفیت خوبی برای توسعه شهر قم در هسته مرکزی را داراست که بحث ساماندهی آن امسال پیگیری خواهد شد و در این طرح این مکان به یک پارک قبرستان تبدیل خواهد شد تا از وضعیت کنونی خارج شود.
وی همچنین بحث هدایت آبهای سطحی شهر را از اولویتهای برنامههای عمرانی شهرداری در سال جاری عنوان کرد و گفت: در دو سه سال گذشته اقداماتی خوبی در این زمینه صورت گرفته است و به همین دلیل نیز در سال گذشته آبگرفتگی کمتری را در سطح شهر شاهد بودیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم خاطر نشان کرد: امسال رینگ جمع آوری آبهای سطحی در شهر قم به صورت کامل تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: رینگ جمع آوری آبهای سطحی در قم امسال به صورت کامل به بهره برداری می رسد.
حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برنامههای عمرانی شورا و شهرداری قم در سال جاری بیان داشت: امسال در این بخش برنامههای مختلفی داریم که یکی از آنها بحث تملک اراضی در مسیر پروژههای عمرانی شهر قم خواهد بود.
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