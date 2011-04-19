اطلاعات 100 هزار صنعتگر صنایع دستی در بانک جامع ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کامران سبزه میدانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، از تلاش معاونت صنایع‌دستی کشور در خصوص جمع آوری اطلاعات صنعتگران کشور در بانک جامع اطلاعاتی هنرمندان صنایع دستی خبر داد و اظهار داشت: تاکنون اطلاعات حدود صد هزار صنعتگر و هنرمند صنایع‌دستی از سراسر کشور در این بانک جامع به ثبت رسیده است.

وی در ارتباط با اطلاعات ثبت شده در بانک جامع هنرمندان صنایع دستی کشور بیان داشت: این بانک جامع حاوی اطلاعاتی از مجوزهای سه گانه صنایع‌دستی، آموزش دیدگان صنایع‌دستی، تعاونی‌های هنرهای سنتی، سوابق تألیف و مقالات صنعتگران است.

سرپرست اداره کل آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: همچنین اطلاعاتی نظیر سوابق صادراتی صنعتگران و هنرمندان، مربیان آموزش‌های عمومی، شناسنامه مراکز آموزشی، شرکت‌های فعال صنایع‌دستی و ارائه تسهیلات بانکی به هنرمندان در این بانک جامع ثبت شده است.



30 هزار کارت شناسایی برای صنعتگران سراسر کشور صادر شد

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دولت دهم تاکنون30 هزار کارت شناسایی برای صنعتگران سراسر کشور صادر شده است، اضافه کرد: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی با گذراندن دوره‌های آموزشی و حضور در آزمون پایان دوره موفق به دریافت کارت شناسایی شده اند.

سبزه میدانی تصریح کرد: معاونتهای صنایع دستی در استانهای کشورعلاوه بر صدور کارت شناسایی، پروانه تولید کارگاهی و اعلامیه تأسیس را نیز برای صنعتگران صادر می کنند.



وی خاطرنشان کرد: در سال 89 بیش از 16 هزار کارت شناسایی توسط معاونت صنایع دستی برای هنرمندان و صنعتگران سراسر کشور صادر شده است.



سرپرست اداره کل آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: تاکنون سه هزار کارگاه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در سراسر کشور از معاونتهای استانی پروانه تولید دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین 800 فقره اعلامیه تأسیس نیز از سوی معاونتهای صنایع‌دستی سراسر کشور صادر شده است.