اقتدار ارتش پشتوانه آزادی خواهی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح سه شنبه در جریان دیدار با فرماندهان نظامی لشکر 64 پیاده ارومیه افزود: ارتش مقتدر ایران اسلامی همراه با سایر نیروهای مسلح و مردم در یک صف تبعیت از مقام معظم رهبری در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده اند و هرگز اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک کشور را به استکبار جهانی و متجاوزین نخواهند داد.

وی با اشاره به اینکه امروز مفتخریم ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای مسلح کشور، مومن، متدین و ولایت مدار در خدمت دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب و شهیدان هستند، بیان داشت: امروز ارتش و نیرهای مسلح ایران مقتدرتر از همیشه با تجهیزات نظامی و دفاعی نوین و پیشرفته آماده دفاع هستند.

استاندار آذربایجان غربی با تجلیل از رشادتها و از جان گذشتگی های لشکر 64 پیاده ارومیه در جریان هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: این لشکر در طول 31 سال گذشته در مقابله با ضد انقلاب حضوری مقتدرانه و سرافرازانه داشتند.

جلال زاده در ادامه ضمن گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به ارتشیان غیور و دلاور جمهوری اسلامی ایران به خصوص ارتشیان مستقر در منطقه شمالغرب و آذربایجان غربی تبریک گفت.

وی خاطر نشان کرد: در دوران دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران با ایثار، فداکاری، شهامت و اقتدار، عملیات های موثر، موفق و افتخارآفرینی را علیه دشمن متجاوز انجام داده و یاد رشادتهای شما عزیزان هرگز از خاطره مردم ایران اسلامی فراموش نخواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از اجرای موفق مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در شهرهای مختلف استان قدردانی کرد و گفت: در این مراسم نیروهای مسلح در استان بار دیگر اقتدار و صلابت خود را جهانیان نشان دادند.

حشمت الله ملکیان فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار از حضور استاندار آذربایجان غربی در میان ارتشیان قدردانی کرد و افزود: نیروهای مسلح کشور گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتدار آماده جانفشانی در برابر هرگونه توطئه دشمنان اسلام و انقلاب هستند.