به گزارش خبرنگار مهر در قم، از روز پنج شنبه تا کنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده‌اند اما به دلیل داشتن دپو سنگ در انبارها، کارخانه‌های سنگبری باز است و فروش سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام می‌شود.



قبض برق از 600 هزار تومان به چهار میلیون رسید

یکی از سنگبران استان قم در خصوص افزایش نرخ بهای برق مصرفی واحد خود قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها گفت: بعد از اجرای این قانون نرخ قبوض برق این سنگبری افزایش چشمگیری داشت به طوری که از 600 هزار تومان در گذشته به بیش از 4 میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.



لازم به ذکر است در پی گفتگو با چند واحد سنگبری دیگر نیز تمامی آنان از افزایش دفعی نرخ قبوض برق واحد خود بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها و کم توانی در پرداخت آن گله مند بودند.



قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از 39 به 43 تومان افزایش یافت



دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: بر اساس اطلاعیه هدفمندسازی یارانه ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم های آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از 39 به 43 تومان افزایش یافت.



صادق معصومی اضافه کرد: همچنین بنا بود در صورتحساب‌های صنعتی، میانگین قیمت پیش بینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو و صنایع و معادن تغییر کند و قیمت های تبعیضی- حمایتی منظور شود، به نحوی که کارخانجات و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آنها محفوظ بماند و میانگین برق مصرفی آنها 40 تومان در نظر گرفته شود.



وی در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر قیمت تعرفه برق در سه زمان، طول روز، شب و ساعات پیک مصرف با افزایش چشم گیری نسبت به گذشته برای واحدهای سنگبری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نرخ های جدید، قیمت‌ها برای ما در طول روز نسبت به گذشته 2.2 برابر، در طول شب 5 برابر و در زمان اوج بار، 2.5 برابر شده و عملا میانگین برق مصرفی ما در طول 24 ساعات روز، هر کیلو وات 70 تومان شده است.

صنعت سنگ‌بری نیازمند حمایت بیشتر دولت است



معصومی با اشاره به این که فرآوری سنگ جزء صنایع آسیب پذیر شناخته شده است، تصریح کرد: اما متأسفانه موارد حمایتی آن طور که باید در مورد این صنف لحاظ نشده است و لازم است دولت در حوزه‌های بازسازی، بهره وری و تامین منابع مالی تولید با هدف صادرات، کمک های بیشتری را لحاظ نماید.



وی اضافه کرد: اگر چه بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دولت بسته‌های حمایتی برای صنعتگران و از جمله این قشر، مبنی بر پرداخت مازاد بر قیمت ها نسبت گذشته، در قالب شارژ کارت های اعتباری در نظر گرفته است اما این امر فقط به صورت مقطعی مشکل را حل می کند و در طولانی مدت سبب ایجاد مشکلاتی می گردد چرا که مبلغ این کارت ها باید با سود 3 یا 4 درصد بازپرداخت شود و در پرداخت آنها نیز تاخیری وجود نداشته باشد.



دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم خواستار حمایت بیشتر از شاغلین صنف سنگبر شد و گفت: سنگبران برای این که خود را با شرایط جدید و افزایش تعرفه ها وفق دهند و دستگاه ها، دینام ها و روش های مصرف برق خود را اصلاح کنند، نیازمند یک بازه زمانی دو ساله می باشند و تا آن زمان باید زیر چتر حمایتی بیشتری از سوی دولت قرار گیرند.



وی در ادامه خواستار پیگیری این مشکلات از سوی مسئولین شد و افزود: اواخر سال گذشته نیز جلسه‌ای با حضور دکتر لاریجانی و معاون وزیر نیرو در این خصوص داشتیم که قرار بود جلسه پیگیری آن نیز بعدا برگزار شود.



شرکت برق قم زودتر از دیگر استانها برق را قطع کرده است



معصومی ادامه داد: در حالی هنوز جلسه پیگیری برگزار نشده است، شرکت توزیع برق استان قم، زودتر از بقیه شهرها و استان‌ها اقدام به قطع برق چند واحد سنگبری به دلیل دیرکرد در پرداخت نرخ بهای قبوض این واحدها نموده است.



وی در پایان با تأکید بر این که این اعتراضات از سوی فعالان صنف سنگبر استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای سنگبری استان باز هستند و فروش در این واحدها ادامه دارد و تنها تولید و استفاده از برق قطع شده است و بنا به درخواست‌های مکرر این قشر از انجمن صنفی سنگبران استان، مسئولان انجمن پیگیر خواسته‌های آنان هستند.



از آنجایی که صنف سنگبران زیرنظر وزارت صنایع و معادن فعالیت دارند، در این خصوص گفتگویی با رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم انجام شد.

جلسه سنگبران با حضور رئیس سازمان صنایع و شرکت برق قم



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در خصوص اعتراض چند روزه سنگبری های قم و دست از کار کشیدن تعدادی از آنها طی روزهای گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شاغلین در این صنف چند خواسته داشتند که در جلسه‌ای که با حضور رئیس شرکت توزیع برق استان برگزار شد، مطالبات سنگبران مطرح و پاسخ داده شد.



مجید آوری فرد در خصوص خواسته‌های شاغلین در سنگبری‌های قم گفت: سنگبری‌ها با توجه به این که نرخ برق در زمان‌ها و فصول مختلف متفاوت است، خواستار جویا شدن از نرخ واقعی انرژی برق بودند که با روش و فرمول ساده‌ای قابل محاسبه می‌باشد.



وی تصریح کرد: وزارت نیرو در مورد محاسبه نرخ برق سه مدل قیمت گذاری در زمان‌های مختلف در طول یک شبانه روز شامل شب هنگام، طول مدت روز و ساعات پیک مصرف دارد، همچنین قیمت نرخ برق در برخی ایام سال مثل فصل تابستان افزایش می‌یابد.



شرکت برق محاسبه تعرفه‌ها را اصلاح نمی‌کند



آوری فرد در ادامه گفت: در برخی از ساعات روز مثل زمان پیک مصرف، برای تأمین انرژی برق تعداد بیشتری از نیروگاه ها مجبور به کار هستند و شرکت برق نیز در این مقطع زمانی هزینه‌ها را بر مبنای زمان اوج بار و به قیمت بالاتری محاسبه می‌کند و برعکس در اوقاتی از روز مصرف پایین می‌آید و شرکت برق در این زمان‌ها برای این که مشترکان را به مصرف در این بازه زمانی تشویق کند تعرفه آن را پایین تر محاسبه می کند.



وی با بیان این که سنگبران خواستار این هستند که نرخ برق مصرفی آنها تک نرخی و یا دو نرخی و بر اساس زمان بندی ساعت 8 صبح تا 12 شب و از 12 شب تا 8 صبح محاسبه شود، خاطرنشان کرد: اما شرکت برق به دلیل این که این صنف تنها درصد کمی از مشترکان شرکت برق را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانند به خاطر این تعداد کم، درصد محاسبه تعرفه‌ها را اصلاح نمایند.

هزینه برق قسطی پرداخت شود



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم اضافه کرد: در این خصوص شرکت برق پیشنهاد پرداخت اقساطی نرخ قبوض برق کارخانه داران سنگبر را نیز مطرح کرد.



وی همچنین بیان داشت: در خصوص رفاه حال صنعتگران، چندی قبل طرح صدور کارت اعتباری به منظور پرداخت اقساطی قبوض به سیستم بانکی، برای این قشر اجرا شد که البته این کار در حال حاضر متوقف شده است اما در صورتی که تعداد متقضایان افزایش یابد این امکان دوباره فراهم خواهد شد.



در کل کشور بیش از 5 هزار و در استان قم 220 واحد سنگبری فعال هستند.



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گزارش: الهام رحیمی