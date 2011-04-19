به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، کرفس کوهی گیاهی است که کاربردهای بسیار متنوعی از جمله مصارف غذایی (تهیه ترشی و شور و کنسرو) دارد.

همچنین می‌توان محصول خشک شده این گیاه را بسته‌بندی و به بازار عرضه کرد که در این صورت ارزش اقتصادی آن چند برابر خواهد بود.

یکی از فروشنگان کرفس کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "این کرفسها در کدام مناطق وجود دارد"، بیان داشت: کرفس ها را از زیر برف در ارتفاعات زردکوه می آوریم و در شهرکرد، بروجن، فرخ شهر می فروشیم.

وی فزود: استقبال مردم آنقدر بالاست که تمام کرفس ها در همین استان به فروش می رسد.

وی در جواب سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برداشت کرفس مجاز است یا نه عنوان کرد: برداشت این گونه گیاهی غیر مجاز است ولی ما به خاطر گذراندن زندگی مجبور به این کار هستیم.

همچنین وضعیت این گونه گیاهی نشان از انقراض آن دارد و به علت بهره برداری بی‌رویه و غیرمجاز گونه کرفس در این استان، طی سالهای آتی با ادامه این روند دیگر شاهد کرفس کوهی نخواهیم بود.

ارتفاعات و مناطق جنگلی چهار محال و بختیاری به لحاظ برخورداری از تنوع گونه‌های کمیاب گیاهی از جمله" نارون " ، "عرس" و گیاهان جنگلی مانند " زال" و "زال زالک"وگیاهان خوراکی مانند "کرفس"،"تره کوهی" و" سیر"به عنوان منطقه الگوی کشور محسوب می شود.

گیاه معطر و بومی کرفس کوهی نیز که مختص کوهستان چهارمحال و بختیاری است، باعث تقویت و افزایش هوشیاری در بین افراد می شود.

از اندامهای‌تر گیاه (به صورت غنچه یا برگ، ساقه و گل آذین) جهت تهیه فرآورده‌هایی از قبیل ترشی و شور کرفس کوهی و یا استفاده در پخت غذاهای از قبیل سوپ، خوراک گوشت، پلوکرفس، خورش کرفس و یا خورش‌های دیگر و همچنین پختن اندامهای گیاه برای استفاده در ماست استفاده می شود.