رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ از توزیع بسته های فرهنگی در ایام فاطمیه دوم بین هیئات مذهبی فعال و برگزار کنندگان مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و اظهار داشت: بسته های فرهنگی شامل بیش از 30 عدد پرچم و پلاکارد حاوی سخنان حضرت زهرا (س) است.

حجت الاسلام علی نصیری خاطرنشان کرد: باید فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در ایام فاطمیه گسترش یابد تا شور عاشورای حسینی را در این ایام نیز شاهد باشیم چراکه آنچه ما شیعیان داریم از برکت وجود انبیا و اولیای الهی است.

توزیع بسته های فرهنگی ایام فاطمیه دوم از 13 اردیبهشت بین هیئتهای مذهبی فعال و برگزار کنندگان مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) صورت می گیرد.