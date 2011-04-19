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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

به مناسبت ایام فاطمیه/

بسته‌های فرهنگی در کوهرنگ توزیع شد

بسته‌های فرهنگی در کوهرنگ توزیع شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بسته های فرهنگی به مناسبت ایام فاطمیه دوم بین هیئتهای مذهبی فعال و برگزار کنندگان مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) توزیع می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ از توزیع بسته های فرهنگی در ایام فاطمیه دوم بین هیئات مذهبی فعال و برگزار کنندگان مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و اظهار داشت: بسته های فرهنگی شامل بیش از 30 عدد پرچم و پلاکارد حاوی سخنان حضرت زهرا (س) است.

حجت الاسلام علی نصیری خاطرنشان کرد: باید فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در ایام فاطمیه گسترش یابد تا شور عاشورای حسینی را در این ایام نیز شاهد باشیم چراکه آنچه ما شیعیان داریم از برکت وجود انبیا و اولیای الهی است.

توزیع بسته های فرهنگی ایام فاطمیه دوم از 13 اردیبهشت بین هیئتهای مذهبی فعال و برگزار کنندگان مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) صورت می گیرد.

کد مطلب 1292486

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