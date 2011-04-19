راه اندازی نوبت کاری شبانه در 28 کتابخانه عمومی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، رحیم فضیلت‌پور اظهار داشت: اداره‌ کل کتابخانه های خوزستان با توجه به نزدیکی آزمون ورودی دانشگاه ها و به منظور خدمت رسانی به داوطلبان کنکور نوبت کاری شبانه را در 28 کتابخانه عمومی در سطح 19 شهرستان راه اندازی کرد.

وی افزود: این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و همچنین استفاده بهتر دانش آموزان و متقاضیان آزمون ورودی دانشگاه ها اجرا می شود.

فضیلت‌پور با بیان اینکه کتابخانه های عمومی مجهز به نوبت کاری شب 138 هزار و 714 ساعت فعالیت خواهند کرد، اظهار کرد: این کتابخانه ها از ساعت 19 تا 22 به مخاطبان خدمت رسانی خواهند کرد.



به گفته مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان نوبت کاری شبانه تا 20 مرداد 89 در کتابخانه‌های علامه ‌طباطبایی بهبهان، شهید مفتح ایذه، ارمغان باغملک، شهید بهشتی رامهرمز، شهید رجایی و شهید باهنر اهواز، فرهنگ و ثامن‌الائمه آبادان، شماره‌ یک، شماره‌ دو، معرفت و بیدروبه اندیمشک،‌ فجر شوش، فتح‌المبین و رودبند دزفول، امیرکبیر، آیت‌الله سعیدی و شهید اندرزگوی ماهشهر، رضوی هویزه، شماره 2 لالی، شهید مطهری رامشیر، آزادی و سوم خرداد خرمشهر،‌ علامه شیخ شوشتری شوشتر، شهید امامی گتوند، اندیشه شادگان، شهید چمران دشت آزادگان و کتابخانه مرکزی استان دایر خواهد بود.

