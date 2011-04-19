به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم سپاهان برابر الغرافه که ظهر امروز در محل باشگاه این تیم قطری برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر وقت به قطر می‌آیم یاد زمان حضورم در تیم السد می افتم که یک سال خوب را با این تیم داشتم و نتایج خوبی را با آنها در لیگ قطر کسب کردم که دو قهرمانی ماحصل آن بود. همیشه بازی‌های این تیم را پیگیری می‌کنم و برای تمام بازیکنان گذشته این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی ادامه داد: هر بازی شرایط خاص خود را دارد و نباید به آمار توجه کرد. تیم‌های ایرانی در سالیان اخیر اکثرا در کشورهای عربی بازی خوبی را ارئه کرده اند که امیدوارم در این بازی هم چنین اتفاقی رخ دهد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران در مورد غیبت جمشیدیان در این بازی خاطرنشان کرد: احمد جمشیدیان بازیکن خوبی است اما ما یک تیم هستیم و هدفمان از مهره هایی که جذب کردیم این بود که اگر در پایان فصل بازیکن از دست می دهیم سایر بازیکنان بتوانند به موفقیت تیم کمک کنند.

وی افزود: گروه ما بسیار سخت است، الهلال، الجزیره و الغرافه قهرمانان کشورشان هستند که در دور رفت با شناخت برابر هم به میدان رفتند اما در دور برگشت با توجه به حساسیت بازیها و اهمیت بازیها، تیم های با تلاش بیشتر برابر هم به میدان می روند که این مسئله کار را برای موفقیت تیم ها سختتر می کند.

قلعه‌نویی در مورد اینکه سپاهان می تواند امسال جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کلکسیون افتخارات این تیم اضافه کند، تصریح کرد: هافگذاری ما در این مرحله دو چیز است، اولا صعود از گروه و دوما با تلاش بازیکنان صعود به عنوان تیم اول گروه است. همچنین سپاهان باشگاه بزرگی است و طرفداران زیاد و بازیکنانی که می توانند در آینده قهرمانی در آسیا که در ویترین موفقیت‌های این تیم خالی است را پر کنند.

وی در پاسخ به این سوال که الغرافه را چطور ارزیابی می کنید تاکید کرد: آنها از مربی و بازیکنان بزرگی سود می برند و دیدار رفت مان با این تیم هم یکی از بازیهای سخت ما بود اما در نیمه دوم به خوبی آنها کنترل کردیم و به هدفمان دست یافتیم.

قلعه نویی با اشاره به اینکه این بازی شرایط خاص خودش را دارد، اظهار داشت: این بازی آخرین شانس آنها برای صعود به مرحله بعد است و طبیعتا برای ما انتحاری بازی می کنند . البته تیم ما هم در لیگ ایران و هم در آسیا عملکرد خوبی داشته است و به بلوغ تاکتیکی رسیده و برای بازی با الغرافه در شرایط خوبی قرار دارد.

وی افزود: ما باید در بازی فردا ابتدا آنها خصوصا خط هافبک قدرت این تیم را کنترل کرده و با استفاده از نقاط ضعف شان به گلهای برتری دست یابیم. البته بازی های این تیم را آنالیز کرده خصوصا دیدار با الوکره و شناخت کاملی از شرایط آنها داریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران با بیان اینکه این مسئله اهمیت دارد که تیم سپاهان در دور رفت تیم اخلاق مسابقات هم شده است، افزود: درست است امروز سرگروه است اما ما در بازی روز چهارشنبه برای پیروزی به میدان می رویم زیرا فلسفه مربیگری من بازی هجومی است. مردم دوست دارند بازی زیبا، هجومی و پرگل باشند. من هرجا بازی کردم پاقای گل و بیشترین گل زده برای تیم ما بود.

وی با تاکید بر اینکه باید برابر الغرافه بازی خط هافبک و بعد از نقاط ضعف با ارائه بازی سرعتی استفاده و سه امتیاز کسب کنیم: ادامه داد تیم های این گروه شرایط بسیار خوب و قدرتمند هستند با توجه به سطح کیفی تیم های و گلهای رد و بدل شده در آن که بیشترین گل زده در بین گروه هاست نشان از قدرت تیم ها و سطح فنی بالای این گروه است.

قلعه نویی در پایان گفت: سپاهان باشگاه بزرگی است و با امکاناتی که دارد و بازیکنان مطرحی که در آن بازی می کنند اهداف بزرگی در سر دارد که قهرمانی در لیگ، جام حذفی و در نهایت قهرمانی در آسیا از مهمترین این اهداف است.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر در دور برگشت گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 چهارشنبه هفته جاری به وقت قطر در ورزشگاه اختصاصی الغرافه برگزار می‌شود.