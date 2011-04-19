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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

رقابت های تخصصی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی اردیبهشت برگزار می شود

رقابت های تخصصی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی اردیبهشت برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری رقابت‌های علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی استان از اول تا سوم اردیبهشت ماه در مشهد خبر داد.

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: بیست و سومین دوره این مسابقات با حضور 400 دبیر تریبت بدنی در چهار رده سنی انجام می شود.

وی افزود: این دبیران در رشته‌های ورزشی تنیس روی میز، بدمینتون، فوتسال، والیبال و شطرنج به مدت سه روز در مجموعه های ورزشی دانش آموز و شهید کاظمیان و در دو بخش خواهران و برادران با هم رقابت می کنند.

وی با اعلام اینکه مرحله مرحله کشوری فوتسال فرهنگیان خراسان رضوی نیمه دوم خرداد ماه برگزار می شود، یادآور شد: مرحله استانی این دوره از مسابقات ورزشی که به مناسبت گرامیداشت روز معلم در مجموعه ورزشی شهید آقا مصطفی خمینی (ره) مشهد برگزار شده با معرفی تیم های منتخب به پایان رسیده است.

وی بیان کرد: 14 تیم شهرستانی از بین 43 تیم شرکت کننده به مرحله بعدی راه یافتند که در دیدارهای پایانی این مسابقات جغتای، رضویه و ناحیه 5 مشهد توانستند به ترتیب حائز عناوین اول تا سوم شوند.

کد مطلب 1292499

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