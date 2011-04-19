متسو: برای صعود باید سپاهان را شکست دهیم/ هیچ عذری پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، برونو متسو در نشست خبری امروز سه شنبه پیش از دیدار با سپاهان ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: من مطمئن نیستم در بازی با سپاهان چه اتفاقی می افتد اما ما تمام تلاشمان را برای پیروزی و موفقیت در این بازی انجام می دهیم.

وی افزود: این یکی از سخت ترین بازیهای ما محسوب می شود زیرا برای اینکه شانس صعود به مرحله بعدی را از دست ندهیم، باید در آن پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتبال الغرافه قطر خاطرنشان کرد: سپاهان قوی ترین تیم و صدرنشین گروه ماست و در صورت موفقیت برابر آنها شانس صعودمان به مرحله بعدی را افزایش خواهیم داد.

وی تیم الغرافه را شایسته صعود به مرحله بعدی دانست و تاکید کرد: ما در این مدت تمام تلاشمان را انجام دادیم و برای موفقیت در بازی با سپاهان کاملا آماده هستم.

متسو در پایان با بیان اینکه باید در این بازی منطقی بوده و از هر لحظه برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم، گفت: هیچ عذری از بازیکنان تیم برای شکست در این دیدار و یا از دست دادن امتیاز پذیرفته نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر در دور برگشت گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 چهارشنبه هفته جاری به وقت قطر در ورزشگاه اختصاصی الغرافه برگزار می‌شود.