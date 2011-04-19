برگزاری مسابقه رالی اتومبیلرانی ارس - اروند در در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، علیرضا مقیمی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و فرماندار شهرستان جلفا افزود: برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و ورزشی با رویکرد شادابی و سلامتی تمامی آحاد جامعه و توجه به همه اقشار جامعه و برگزاری رقابتهای مهم بین المللی در سال 90 از مهمترین اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری ارس است.

وی در ادامه اظهار داشت: رشد و ارتقای ورزش همگانی و توجه به ورزش قهرمانی در منطقه مورد توجه بوده و هست و سعی کرده ایم فضاهای مختلف منطقه را به ورزشهای مختلف اختصاص بدهیم .

مقیمی در این دیدار خواستار مشارکت همه دستگاههای اجرایی برای اجرایی شدن توسعه ورزش همگانی شد و افزود: اداره تربیت بدنی آذربایجان شرقی برنامه های ورزشی در بخش همگانی و میزبانی رقابتهای مهم کشوری و بین المللی را برای منطقه تعریف کرده و با مشارکت تققویم ورزشی مناسبی را اجرایی و عملیاتی کنیم .

مناظر حاشیه رود ارس

در این دیدار مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری ارس با توجه به اعتبارات در سطح بالایی قرار دارد و منطقه توانایی خود را باید در عرصه توریسم ورزشی به ایران و منطقه نشان دهد .

سید محمد شوین اسبقیان در ادامه افزود : حمایت استاندار ورزشیار آذربایجان شرقی در طول یک سال گذشته بی نظیر بوده و این حمایتها همچنان ادامه دارد و نگاه ایشان به ورزش نگاهی دور دست و با افق های روشن است.